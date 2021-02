Očkovací centrum: V Jičíně je ve hře nemocnice i škola

Kraj je zatím na vážkách. Pro očkovací centrum v Jičíně má dvě varianty. Očkování může být zachováno v oblastní nemocnici nebo se vakcinace přesune do Masarykovy obchodní akademie. Hejtman Martin Červíček by měl definitivní verzi představit v příštím týdnu, a to na základě návrhu Oblastní nemocnice Jičín.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Centrální očkovací centrum má vzniknout v tělocvičně Masarykovy obchodní akademie poté, co se prostory zdejšího zimního stadionu ukázaly jako nevhodné. Formou paravánu zde budou vytvořeny kóje, kraj dodá vybavení a Jičín má za úkol zajistit dostatek parkovacích míst v okolí a poskytnout svoji optickou síť. „Je to zřejmě jedna z variant,“ uvedl ředitel Masarykovy obchodní akademie Ondřej Švanda s tím, že jiné informace zatím nemá. Podle ředitele zdejší nemocnice Tomáše Slámy ale situace kolem vakcinačního centra v obchodní škole není tak jednoznačná. „V nemocnici jsme schopni aplikovat během měsíce 12 tisíc dávek. Tělocvična školy je na druhou stranu kapacitně vhodnější,“ analyzuje situaci. Obce na Jičínsku rozdávají respirátory Přečíst článek › V nemocnici v současnosti funguje očkovací centrum v prostorách chirurgických ambulancí, kde by došlo k menším úpravám. Nemocnice sice nemá optimální průchodnost ani prostory jako škola, ale disponuje potřebným zázemím. Pokud zde centrum vznikne, špitál bude jednat s městem o možnostech kvalitní dopravní obslužnosti. Lékaři také předpokládají, že se do očkování vloží jejich kolegové praktici. Velkou neznámou je ale počet dodaných vakcín. Kraj se podle vyjádření hejtmana Martina Červíčka připravuje na masivní očkování od druhého čtvrtletí, kdy má do celého regionu přijít měsíčně 150 tisíc vakcín. „Upřesňujeme si kapacity, které budeme muset zajistit v rámci nemocnice a které nám zajistí praktičtí lékaři. Definitivní rozhodnutí padne v příštím týdnu,“ konstatoval hejtman. Počty nemocných s covidem stoupají Přečíst článek › Kraj má pak měsíc na to, aby případně vybudoval centra nebo připravil prostory v nemocnicích. Podle dostupných informací zůstane očkovací centrum pro celý region Jičínska pravděpodobně ve zdejší nemocnici.