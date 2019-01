Obyvatelé obcí recesisticky zavzpomínali

Úbislavice, Stav - S recesí oslavili příchod máje v Úbislavicích na Novopacku. V průvodu nechyběla budovatelská socialistická hesla a alegorická vozidla. Poté, co barevný had za doprovodu budovatelských písní dorazil na sportovní hřiště, organizátoři vztyčili májku a oslavy pokračovaly koncertem The Beatles Veteran Club z Jičína.

Autor: Iva Kovářová