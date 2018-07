OBRAZEM: Výstava fuchsií u Suchardů

Újezdec - Tradiční výstavu fuchsií můžete navštívit v této malé vesničce pod zříceninou hradu Bradlec. Manželé Jana a Pavel Suchardovi se rádi rozdělí o zkušenosti s pěstováním nejenom těchto květin. V současnosti mají více než 600 kultivarů fuchsií, přes 100 druhů růží a mnoho dalších bylin a rostlin. Vrátka do zahrady boudou otevřená vždy od 9 do 18 hodin do neděle 15 července.

Autor: Redakce