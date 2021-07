Po celé zemi se dnes rozdávalo vysvědčení. Slavnostní ceremonii obvykle provází únava ze školního roku, loučení s kamarády a těšení na prázdninové radovánky, tábory a dovolené u moře.

Na menší děti čekali před školou pyšní natěšení rodiče. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Letošní školní rok ale dětem i učitelům přinesl nemálo příkoří, proto byla nálada ve školách hodně odlišná od předchozích let. Své poslední vysvědčení ze základky si přebrali i deváťáci na 2. ZŠ Husova v Jičíně. Od třídní učitelky Pavlíny Hejskové si převzali nejen vysvědčení, ale i několik užitečných rad do budoucího života a studia. "Hlavně na to nebuďte sami, jako sólisti se daleko nedostanete," apelovala třídní na čerstvé absolventy základního vzdělání. Nyní je čeká cesta na střední školy, gymnázia a učiliště, podle svých slov ale na devět let na základní škole budou s radostí vzpomínat.