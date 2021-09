"Vůbec jsme takový zájem nečekali, ale jsme moc rádi. Jen se nám u některých stánků tvoří dlouhé fronty. Ale to se nedá nic dělat. Moc si toho vážíme, stejně jako pomoci všech, kteří se na přípravě a průběhu akce podílí," uvedla s úsměvem za organizátory Veronika Žižková, která se na odpoledne proměnila v zrzavou norskou princeznu Annu z pohádky Ledové království.

Do Pohádkového parku, který pořádají Kopidlenské Žížalky, přijeli lidé ze širokého okolí. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Pohádkové soutěže, princezny, sněhulák Olaf nebo langoše. Kdo zavítal poslední zářijovou sobotu do Pohádkového parku u kopidlenského zámku, mohl očekávat dobrou zábavu pro děti všech věkových kategorií.

