OBRAZEM: Noc kostelů otevřela dveře chrámů a modliteben

Obchod - Obchod Obchodní zástupce 30 000 Kč

Obchodní zástupci OBCHODNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OBCHODNÍK/-ICE - pracoviště Nová Paka., , Do našeho týmu AUTAČESKY hledáme nejzkušenějšího obchodníka., Jste talentovaný obchodník?, Žádné dlouhé řeči, máme tu pro Vás spoustu příležitostí v podobě vlastních softwarových produktů, kterými nadchnete naše budoucí zákazníky. Mrkněte se na naše stránky www.autacesky.cz a na videa., Máte chuť stále překonávat sami sebe? Umíte si na sebe vydělat? Pokud na to máte, můžete si postavit vlastní tým. Není to snadné a je to výzva., A právě takový energický a samostatný kolega se k nám bude hodit :-), Nebaví Vás dojíždění za zákazníky? U nás si užijte klid a komfort příjemných kanceláří v Nové Pace. K naslouchání a řešení potřeb zákazníka Vám bude stačit telefon a e-mail., Výsledkem Vašeho zapálení pro věc a tvoření budou spokojení zákazníci, kteří svému autu budou konečně rozumět. S radostí oznamujeme, že jich jsou už tisíce. , Přečtěte si reference: http://www.autacesky.cz/reference, Budete součástí skvělé party, která na Vás bude spoléhat. Těšíme se., , V případě zájmu nám pošlete životopis a pár zajímavých slov o sobě na e-mailovou adresu asistentka@autacesky.cz nebo nás rovnou překvapte návštěvou v Nové Pace, Krkonošská 267. Těšíme se na Vás.. Pracoviště: Rrt s.r.o. (267), Krkonošská, č.p. 267, 509 01 Nová Paka. Informace: Tereza Ulrichová, .