OBRAZEM: Na Gothardu tvoří mladí

Hořice – Galerie plastik zve veřejnost na páteční vernisáž, která začíná v 16 hodin. Svoji tvorbu zde představí účastníci prvního Letního ateliéru pro mladé umělce.

Na týdenní seminář s tématem Příběhy hořických škol se jich přihlásilo 19. Děti ve věku 6 až 12 let pronikají do tajemství umění, zavítaly do lomu sv. Josefa i zdejší kamenické školy. Tvoří z keramické hlíny, ytongu, přírodních materiálů. Na výsledek se můžete sami podívat.