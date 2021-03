U Turistické chaty v Prachovských skalách bylo v neděli před polednem plno. „Takovou zimní sezónu jsme tu nezažili. Ale příchozí jsou ukáznění. Pře zimu jsme neměli ani žádný úraz, a to se po jedenácti letech vrátil do skal sníh a led,“ upozorňuje nás dobrovolný strážce chráněné lokality Miloš Zeman.

„Ještě jsme si vyrazili s pejskem na pořádný výšlap, než nás omezí. V Jičíně nemáme kam jít,“ říká paní z Jičína, která sem míří každý víkend.

Vydáváme se po zmrzlém koridoru do srdce skal, který nám nabízí otevřený pohled na některé odhalené vyhlídky, které v sezóně zakrývá zeleň.

Šlapeme k zamrzlému rybníčku Pelíšek, kde právě vylézají z vody dvě otužilkyně.

Lucie Mervardová z Jičína se sluní zabalená jen v osušce, lidé kolem přitom procházejí v zimním oblečení.

„V prosinci 2019 jsem cítila nějakou horkost, tak jsme šli s přáteli k Pelíšku a já tam skočila,“ směje se, když vzpomíná na své začátky. Pracuje v Praze, kde se k její zálibě přidaly kolegyně. Našly si místečko u Bráníku, kam pravidelně docházejí. Je to pro ně vzpruha, otužování jim pomáhá především po stránce psychické.

„Jsem hodně naštvaná na lidi, protože spousta z nich nedodržovala elementární zásady a kvůli nim se nyní musíme tři neděle uzavřít doma,“ odpovídá na otázku, jak se jí dotknou vyhlášená opatření. Jak bude vše řešit zatím netuší.

Jana Černá z Jičína do otužování skočila po hlavě. Studená sprcha je pro ni prý horor, a tak se vloni 28. prosince poprvé vnořila do ledové vody. Koupání v Pelíšku ale musí i ona od prvního března oželet. Jinak pro ní nová pravidla nebudou velkou změnou.

„Jakákoliv opatření, pokud je nebudou lidé dodržovat, jsou k ničemu. Takže je to spíš o zodpovědnosti každého z nás,“ dodává.

Naposledy se v neděli otevřelo výdejní okénko prachovské Turistické chaty, která byla poprvé v provozu i přes zimní sezónu.

„Bylo to poprvé, co jsme tu v zimě. Nápor turistů byl velký,“ říká provozovatel Jan Rampas, kterému vlastně koronavirus „nahrál“ do podnikání. Lidé se tu mohli posilnit nápoji, opéct si buřta a nebo si dát něco dobrého na zub. To ale dneškem končí.