Největší lyžařské středisko na Jičínsku je tradičně oblíbenou destinací především mladších sportovců a dětí, které se zde mohou učit v lyžařské školičce. Se zasněžováním začali provozovatelé sjezdovky už na začátku prosince, s oficiálním otevřením ale z technických důvodů a kvůli nejistému počasí vyčkávali až do povánočního týdne. "Chodíme sem s dětmi každý rok, když to jde. Někdy na lyže, někdy jen na boby. je to pro nás lepší, než jet až do Krkonoš," pochváli sjezdovku jeden z rodičů pozorujících své sáňkující děti.