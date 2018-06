OBRAZEM: Jičínský Food Festival počtvrté

Úředníci ve skladech MARKETINGOVÝ/Á SPECIALISTA/-KA PRO UKRAJINSKÝ A RUSKÝ TRH. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MARKETINGOVÝ/Á SPECIALISTA/-KA PRO UKRAJINSKÝ A RUSKÝ TRH, V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 493 655 593 od 8:00 - 14:00, p. Fejkl nebo pište na e-mail: job@elnino.cz, Náplň práce:, " příprava obchodních strategií, jejich vyhodnocování a reporting, " koordinace činností marketingových pracovníků napříč jednotlivými disciplínami, " příprava, koordinace a správa marketingových kampaní, akcí a soutěží, " spolupráce a součinnost s dalšími odděleními (grafické oddělení, infomailing, IT, vedení, maloobchod), " analýza dosažených výsledků v měřících nástrojích, Google Analytics, " komunikace s externími partnery a rozvíjení spolupráce, Požadavky:, " výborná znalost a orientace v prostředí ukrajinského trhu v oblasti e-commerce, " minimálně 3 roky praxe v marketingové či obdobné pozici v e-commerce (podložené reference), " vysokoškolské vzdělání, " dobré koordinační a prezentační schopnosti, " schopnost samostatného vedení projektu, " analytické myšlení, " samostatnost a aktivní přístup, " otevřenost, komunikativnost, týmový přístup, " ukrajinský jazyk na úrovni C2 (rodilý mluvčí), Výhodou:, " další cizí jazyk na komunikativní úrovni (ruština, angličtina), " obchodní kontakty na Ukrajině a v Rusku, " praxe s vedením vlastního týmu lidí, " znalost CMS a správy obsahu webu, " znalost html, css, php, " kreativní myšlení a grafické cítění, Nabízíme:, " spolupráce na úspěšných projektech , " zázemí úspěšné firmy, " příjemné a kamarádské prostředí, " zaměstnanecké benefity, " místo výkonu práce Nová Paka. Pracoviště: El nino parfum, s.r.o., Pražská, č.p. 1816, 509 01 Nová Paka. Informace: Jan Fejkl, +420 731 288 748.

Řidiči vysokozdvižných vozíků ŘIDIČ/KA VZV. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ŘIDIČ/KA VZV - pracoviště Jičín., V případě zájmu posílejte životopisy na e-mail: info@novasobotka.cz, nebo volejte v době od 6:00 do 14:30 hod. na tel.: 493 571 521 pí Hrdinová. Případně se dostavte osobně ve výše uvedeném čase na adrese provozovny: Špálova 455, Sobotka., Požadujeme zdravotní průkaz, průkaz na VZV, pečlivost a odpovědnost. Nabízíme PP, nástup ihned, stravenky po 3 měsících. Po zapracování je možný hrubý výdělek 15 000,- Kč.. Pracoviště: Nova, a.s. [1], Špálova, č.p. 455, 507 43 Sobotka. Informace: Libuše Hrdinová, .

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ/-KA MKD - EU. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 32000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ŘIDIČ/-KA MKD - Pracoviště ČR + EU., V případě zájmu volejte na tel.: 603 458 957 Ing. Laušmanová., Požadujeme min. vyučení, ŘP skup. C+E, profesní průkaz, karta řidiče, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, praxe min. 5 let na stejné nebo obdobné pozici., Nabízíme:stabilní zázemí, volné víkendy.. Pracoviště: Jiří laušman, Wagnerova, č.p. 1760, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Renata Laušmanová, +420 603 458 957.

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků PRACOVNÍK/-ICE EXPEDICE - SKLADNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVNÍK/-ICE EXPEDICE - SKLADNÍK/-ICE, Jsme velkoobchodní distributor náhradních dílů na motocykly, skútry a čtyřkolky s působností v 10-ti zemích střední a východní Evropy. Jsme motocykloví nadšenci, kterým se před 24 lety splnil sen, a z koníčku se stala naše práce. Chcete být v prima kolektivu, mít šéfa, který si Vás bude vážit a mít možnost výši své mzdy ovlivnit svou prací?, , Co u nás budete dělat? , - přijímat zboží od dodavatelů z tuzemska i zahraničí (včetně fyzické manipulace), - připravovat zásilky pro zákazníky včetně podkladů a fakturace, - expedovat zboží - předání přepravní firmě , , Co Vám za Vaši práci nabízíme?, - zázemí stabilní české společnosti s dlouholetou tradicí, - prostředí s přátelskou atmosférou v malém týmu, - zodpovědnou, samostatnou a různorodou práci, - řadu zajímavých firemních benefitů: sleva na firemní výrobky/služby, příspěvek na penzijní/životní připojištění, příspěvek na dopravu, zdravotní volno/sickday, firemní akce, dog-friendly office, Pozice je vhodná i pro absolventy/-tky., , V případě zájmu kontaktujte paní Janu Pištěkovou na e-mailové adrese asistentka@motopoint.cz.. Pracoviště: Motopoint, a.s. - štikov, 509 01 Nová Paka. Informace: Jana Pištěková, .