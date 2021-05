Každý rok v květnu ulice Jičína na chvíli ozdobí kvetoucí sakury. Tyto ozdobné třešňové stromy pochází z jihovýchodní Asie, ale dnes jsou hojně pěstované po celém světě. Jméno sakura má původ v japonštině, stejně jako název tradičního svátku kvetoucích třešní, hanami.

Kvetoucí sakury jsou krásné, ale i po opadání mají květy svoje kouzlo. | Foto: Deník/VLP Externista

Období květu sakur bohužel nemá dlouhé trvání, většinou se jimi můžeme kochat jen několik týdnů. Poté pokryjí ulice měst opadané okvětní lístky jako připomínka pomíjivosti. Zalíbení v nich nejspíš nenajdou jen pracovníci úklidových služeb a majitelé zapadaných aut. "Je to krásné na pohled, když stromy kvetou, ale trvá to jen krátce. Ale i pak to je zajímavé. Růžové 'závěje' na chodníku a autech," říká autor postřehu a fotek Jaromír Šimek.