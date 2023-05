V pondělí uplynulo přesně 78 let od oficiálního konce druhé světové války. Téhož dne brzy ráno projel Hořicemi ozbrojený konvoj americké průzkumné squadrony a zamířil do nedalekých Lázní Velichovek, dočasného útočiště velitelství německé armády Mitte (Střed) pod vedením polního maršála Ferdinanda Schönera. Mise byla jasná - vyhnat Němce z lázeňského města.

Hořice si každý rok připomínají výročí průjezdu konvoje americké 23. průzkumné squadrony 16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona. Dne 8. května 1945 vyhnala německé vojsko z Lázni Velichovek. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Každý rok si Velichovky připomínají osvobození velkou slávou, jejímž vyvrcholením je příjezd historických vojenských vozidel. Konvoj vyrazil v poledne z hořického kempu na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tam nablýskané jeepy přišly obdivovat davy lidí, než se konvoj ve 12:30 po zaznění píšťalky vypravil směr Velichovky.

Ve Velichovkách na Náchodsku pak při vzpomínkové akci nazvané Mise Velichovky přihlížely příjezdu konvoje historických amerických vojenských vozidel stovky lidí. Připomněly si tím 78. výročí konce druhé světové války a zároveň událost z 8. května 1945, která se přímo váže k Velichovkám. Američané tehdy přijeli do Velichovek, aby s německým maršálem Ferdinandem Schörnerem vyjednali kapitulaci. ČTK to řekli organizátoři akce. Tuto událost od roku 1997 v lázeňském parku připomíná památník.

Kolona historických vojenských vozidel dnes krátce po poledni vyjela z Hořic na Jičínsku. „Máme 28. ročník akce Mise Velichovky. Sešlo se asi 30 amerických historických vojenských vozidel, převážně z druhé světové války," řekl pořadatel Lukáš Kulhánek.

Hlavním organizátorem akce s širokým doprovodným programem jsou velichovské lázně. „Odhaduji, že příjezdu samotné kolony přihlížela asi tisícovka lidí. Celkovou účast v areálu na dnešní akci odhaduji mezi 4000 až 5000 osobami. Není to překvapení, akce má svoji historii, vlastní účast je hodně ovlivněna počasím. Počasí dnes vyšlo, takže účast je podle našich předpokladů," řekl ČTK ředitel společnosti Lázně 1897 Petr Čermák.

Z historických pramenů vyplývá, že do lázeňského města Velichovky před 78 lety přijel ozbrojený konvoj 23. průzkumné squadrony, která byla součástí 16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona.

„Mise, které velel podplukovník Robert H. Pratt, vyrazila z Plzně 7. května 1945. Vezli zajatého německého plukovníka generálního štábu Wilhelma Meyera-Detringena, který měl oznámit maršálu Schörnerovi kapitulaci německé armády, tedy, že je konec války. Mise se ve Velichovkách uskutečnila dopoledne 8. května. Téhož dne se Američané vrátili zpět do Plzně," řekl ČTK Kulhánek.

Podle něj mohlo ještě na konci války dojít na území Čech ke značným ztrátám na životech, protože Schörner, který velel rozsáhlé armádě, nebyl o konci druhé světové války informován. "Nepodařilo se doložit, jestli s misí Schörner jednal. Nicméně ve Velichovkách velení armády bylo a kapitulaci akceptovalo," řekl Kulhánek.

Americký ozbrojený konvoj vyrazil přes demarkační linii do Velichovek, kde v tamních lázních měl velitel německé armády Střed Schörner své sídlo. Podle některých pramenů se Schörner již v místě nenacházel, avšak americká jednotka zde údajně získala část německého archivu. Mise jednala s jeho zástupcem. Schörner prý před spojenci uprchl letadlem do Alp. Velichovky byly osvobozeny až 11. května poté, co se sovětská armáda probila z Polska. Rusové totiž ještě 9. května sváděli v okolí Náchoda s německými jednotkami úporné boje.

Součástí dnešního programu akce Mise Velichovky byl doprovodný kulturní program, včetně ukázek vojenské historické techniky, hudebních a divadelních představení nebo ukázek zvyků a módy období první republiky. Nechyběly ani stánky s řemeslnými výrobky a občerstvením.