Devatenáct vězňů z Valdic získalo výuční list

Valdice - V jedné nejpřísnějších věznic v Čechách v úterý skládalo 19 odsouzených závěrečné ústní zkoušky oboru obráběč kovů. Všichni získali po dvouletém studiu a závěrečných písemných testech, praktických a ústních zkouškách výuční list. Absolventi pak mají šanci být pracovně zařazeni do provozu věznice, například do údržbářských dílen.

Školské vzdělávací středisko je v jednom z bloků věznice, která má na deseti hektarech téměř sto budov a 1100 odsouzených z větší části za závažnou trestnou činnost. I ti dostanou šanci se za mřížemi vzdělávat. „Všichni letošní absolventi mají velmi dobré výsledky. Vedle jejich profesního růstu jim chceme ukázat cestu, že život lze uchopit i jinak,“ říká Zdeněk Bartoň, vedoucí školského vzdělávacího střediska, založeného v roce 1983.



Absolventi mají nyní šanci být pracovně zařazeni do provozu věznice, například do údržbářských dílen. „Nečekal jsem, že to dokážu,“ oddechl si po ústní zkoušce čtyřicetiletý Jan B., který měl pouze základní vzdělání a za mřížemi má strávit ještě čtyři roky. „Doposud jsem si dělal, co chtěl, můj život byl neurovnaný a pro společnost jsem nebyl zrovna přínosem,“ dívá se na sebe kriticky muž, který by se na svobodě chtěl uplatnit ve strojírenském oboru.