OBRAZEM: Čarodění v Máji

Čarodějnice dnes řádně oslavily děti z Mateřské školy Máj. Hezky si to užily a vyzkoušely si i let na koštěti. Všichni se ale nakonec vrátili v pořádku do školky. Podívejte se.

Foto: MŠ Máj | Foto: Deník/Iva Kovářová