Jičín – Oblastní charita Jičín se rozhodla podpořit mladou talentovanou studentku Lepařova gymnázia v Jičíně Valentýnu Šatrovou (15 let) v jejím fotoprojektu, který nazvala „MY" a kterým se snaží poukázat na to, že MY všichni jsme vlastně stejní, přestože na první pohled se nám to nezdá.

Ilustrační foto. | Foto: Oblastní charita Jičín

Do fotoprojektu se zapojili nejen klienti a pracovníci Oblastní charity Jičín, ale také lidé tzv. z ulice. Valentýna se všemi hovořila na téma „Naděje". Jste zvědaví, co zajímavého se od těchto lidí dozvěděla a jaké fotografie v rámci projektu vznikly? Přijďte se podívat na výstavu, která se bude konat od 3. října do 31. října v nově rekonstruovaných prostorech Židovské školy v Jičíně (Židovská ulice č.p. 100).

Název provokuje

„MY je název, který provokuje. MY je název, který nutí k zamyšlení. MY, my všichni. Rodiny v nouzi, senioři. Na druhé straně pracovníci charity, zaměstnanci domů pro seniory. A pak strana třetí – ti, kteří se s oběma již zmíněnými stranami setkávají poprvé. Slyšeli, že charita funguje, ale nikdy se o ní nijak více nezajímali. Spojuje nás jedno – jsme to MY.

My všichni, které motivují podobné věci. My, kteří řešíme problémy, čelíme nátlaku emocí a starostí každý den. Možná každý z nás na jiné úrovni, avšak možná jsou naše starosti jen druhově jiné, ale trápí nás všechny stejně. MY všichni máme ambice, ideály i cíle. Každý z nás je neuvěřitelně výjimečný, vyniká, má něco, co ti ostatní ne.

Ale přesto není nic víc, než někdo jiný, protože i všichni ostatní jsme v něčem dobří, něco nás žene dál. Fotoprojekt „MY" chce ukázat, že lidé v nouzi, staří lidé, ale i lidé, kteří s nimi pracují, jsou stejní, jako ti, kteří do charitativní činnosti „nevidí". Proč se odsuzovat? Proč vidět neexistující rozdíly?" říká Valentýna Šatrová. Kateřina Romančáková, Oblastní charita Jičín