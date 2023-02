Přestože vyhlášené obědové restaurace bývají okolo poledne alespoň zdánlivě zaplněné, strávníků částečně ubylo. "Dříve jsme s kolegy chodili na menu do restaurace každý pracovní den. Teď jsme to kvůli cenám museli omezit, na oběd zajdeme přibližně dvakrát do týdne. Zbytek dní řešíme krabičkami z domu," říká Martin z Nové Paky.