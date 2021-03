Obchvat Nové Paky se začne stavět ještě letos. ŘSD získalo stavební povolení

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Je to projekt smutných superlativů. Městem denně projede 16 tisíc aut, o obchvatu se mluví třicet let, ŘSD českalo na vydání stavebního povolení 13 let.

Plán obchvatu Nové Paky. | Foto: ŘSD

Třináct let po získání územního rozhodnutí získalo Ředitelství silnic a dálnic pravomocné stavební povolení pro obchvat Nové Paky. Stavba s rozpočtem 1,16 miliardy korun na silnici I/16 má ulehčit devítitisícovému městu a současně zrychlit cestu do Krkonoš. Ministerstvo dopravy zamítlo odvolání proti stavebnímu povolení, informoval na twitteru generální ředitel ŘSD Radek Mátl, rozhodnutí je na úřední desce. „V průběhu března tohoto roku předpokládáme zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby a zároveň se dokončuje majetkoprávní příprava stavby,“ uvedl Mátl pro server Zdopravy.cz. Obchvat Nové Paky čeká na razítka, stále nemá povolení ke stavbě Přečíst článek › Loni v červenci vydané stavební povolení napadl Josef Mikulka, který proti stavbě dlouhodobě bojuje. V minulosti požadoval například nové provedení hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. ŘSD už loni vypsala soutěž na geotechnický a hydrologický monitoring během samotné stavby. Informace o obchvatu Nové PakyZdroj: ŘSD Silnice I/16 je důležitou spojnicí pro cesty do Krkonoš, Nová Paka je jedním z nejvíce zatížených měst tranzitní dopravou v zemi, které stále nemá obchvat. Denně tu projede 16 tisíc aut. O obchvatu se ve městě mluví třicet let, územní rozhodnutí získalo ŘSD už před třinácti lety. ŘSD o stavební povolení zažádalo v červenci 2018, řízení ale bylo ještě přerušeno loni na začátku roku. Už předloni na konci roku získalo ŘSD stavební povolení na některé přeložky polních cest či stavbu protihlukových stěn, tentokrát získalo povolení pro hlavní trasu. Sen za miliardu - obchvat Nové Paky Přečíst článek › Celkem 8,4 kilometru dlouhý obchvat má podle rozpočtu vyjít na 1,14 miliardy korun. Trasa začíná u Kumburského Újezdu a končí u Vidochova, součástí je i téměř půl kilometru dlouhá estakáda. Na obchvat by pak měl navázat ještě další obchvat kolem obce Horka u Staré Paky. Silnice I/16 je hojně využívána kamiony, ty způsobují v Nové Pace často problémy nejen emisemi a hlukem. Na silnici je podjezd železniční tratě, kam nesmí vozidla vyšší než 4,2 metru. Pravidelně se zde ale objevují řidiči, kteří zákaz nerespektují, několikrát tak došlo k poškození mostu. Detailně je stavba popsána na stránkách ŘSD v informačním letáku. DESET LET STARÁ VIDEOVIZUALIZACE PLÁNOVANÉHO OBCHVATU NOVÉ PAKY: Zdroj: Youtube Zdroj: Zdopravy.cz, redakce

