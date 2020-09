„Ministerstvo rozhodne. Buď potvrdí naše rozhodnutí a zamítne odvolání nebo stavební rozhodnutí zruší a celá věc se vrátí znovu k projednání,“ popisuje možné varianty řešení Michaela Teichmanová.

Kdy bude povolení ke stavbě pravomocné a obchvat se začne stavět je v této chvíli nejisté jako věštění z křišťálové koule. Ředitelství silnic a dálnic jako investor měl v plánu vypsat na podzim výběrového řízení na dodavatele stavby, která měla být zahájena v příštím roce. I tento krok se kvůli nepravomocnému stavebnímu řízení odkládá.

„Těžko se dá predikovat o lhůtách, které nejsou odvislé od nás. Nevíme, kdy to skončí,“ říká ke komplikaci Ivan Vrabec z hradeckého ředitelství silnic a dálnic. Investor dále pokračuje v přípravě stavby. „Je to další zádrhel k cíli, na této stavbě jich ale bylo víc. Je to běh na dlouhou trať,“ přiznává odborník.

Nová magistrála za 1 miliardu 140 milionů bez DPH má obkroužit město a vyhnat automobily z centra. Denně jím projede 8 až deset tisíc aut, z toho dva tisíce kamionů. Pro místní je tato situace neúnosná. Očekávají, že po dokončení obchvatu se sníží dopravní zátěž na třetinu.

Obchvat Nové Paky je napojen na silnici I/16 před Kumburským Újezdem a vrátí se na ni na konci Vidochova kruhovou křižovatkou.Na stavbu má navázat budování přeložky I/16, která vyvede dopravu mimo obce Horka u Staré Paky a Čistá u Horek.