Všichni, kteří v přímém přenosu bedlivě sledují stavbu dlouho očekávaného obchvatu I/16 okolo Nové Paky, měli v letních měsících na co koukat. Stavba pokračuje svižně a na mnoha místech lze pozorovat velké pokroky.

Na staveništi okolo Nové Paky vzniká obchvat. Ze země nad Štikovskou roklí pomalu rostou sloupy budoucí estakády. | Foto: Jaromír Šimek

Například ve Štikovské rokli, kterou do dvou let překlene nejdelší estakáda na stavbě, jsou už nyní k vidění základy sloupů, které téměř půl kilometru dlouhý most ponesou. Jedná se o nejnáročnější etapu stavby, která začala teprve před čtyřmi měsíci. Na místo se o víkendu vypravil fotograf Jaromír Šimek, aby zdokumentoval, jakým vývojem budoucí estakáda za uplynulého čtvrt roku prošla. "Na stavbě se pracovalo i v neděli," okomentoval situaci.

Mostů bude na obchvatu celkem 16 v celkové délce 1 020 metrů, estakáda nad Štikovem v blízkosti vyhlášeného autocrossového závodiště z nich se svými 423 metry bude nejdelší. „Už jsme ve velmi nerovném prostředí a musíme překonávat reliéf dostatečně plynulou komunikací tak, abychom jednak překonali výškové rozdíly a zároveň abychom vedli plynulou a bezpečnou dopravu," vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Celkem 8,5 kilometru dlouhý obchvat vysoutěžila vloni firma Porr, která nabídla nejnižší cenu 1,31 miliardy korun. O obchvatu Nové Paky se mezi místními mluví už od poloviny minulého století, vážné plány začalo ŘSD spřádat před 30 lety. „Tato stavba je klíčová pro region i pro tu turistickou víkendovou dopravu, proto je v záměru investora stavbu co nejvíce akcentovat a urychlit. Až budeme mít na hrubé stavbě postavené všechny mostní objekty, bude samozřejmě možné predikovat závěrečný termín zprovoznění," dodal Rýdl.