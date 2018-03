Obce hledají lék na mládí

Jičínsko /INFOGRAFIKA/ - Kraj je podle věkového průměru nejstarší v České republice.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Královéhradecký kraj je podle statistiků nejstarší v celé republice a zároveň má nejvyšší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (19,6 %). Průměrný věk je tu 42,5 roků, což je nad republikovým průměrem.

Nejvíce starších občanů žije na Jičínsku ve Slavhosticích. Průměrný věk obyvatel je tu 49,3 let. Naopak „nejmladší“ obcí je Butoves s průměrným věkem 35,2 let. Slahostice mají 123 obyvatel, více jak 60 procent nemovitostí v současnosti obývají chalupáři. Mezi vymoženosti tu patří jedině vodovod. Otevřen je obchod s potravinami, ale hospoda zeje prázdnotou, nemá nájemce.

Čím lidi do vsi nalákat? Starosta Jaroslav Řeháček připouští, že obec stárne a lidé se odsud stěhují do měst. Informace, že obec patří věkově mezi nejstarší na Jičínsku, se zalekl. „Nejsme v atraktivní oblasti, ležíme 17 kilometrů od Jičína a stejně od Nového Bydžova,“ stěžuje si na nevýhodnost polohy.

V posledních letech se do vsi přistěhovali tři mladé rodiny, ale obec jim nemá co nabídnout. Stavební parcely tu nejsou. „Nemáme peníze na jejich zasíťování,“ tvrdí Řeháček.

Ve Slavhosticích žije 65 mužů a 58 žen, z toto sedm žen je starších osmdesáti let. „S domovem důchodců a sociálními službami je to horší. O své seniory se zatím starají rodiny samy, budoucnost je nejistá,“ odpovídá starosta na dotaz dostupnosti zařízení pro seniory. Nejbližší je v současnosti v Milíčevsi.

Místní Vendula Plachá by rozhodně přivítala lepší dopravní obslužnost.Do obce zajíždí pouze autobus, a to dvakrát až třikrát denně. Pro mladé je to rozhodně nedostačující.

Vendula Plachá si pochvaluje práci aktivních hasiček, které během roku organizují spoustu akcí. Proč obec stárne?

Podle paní Plaché je to i tím, že se na vesnici stěhují chalupáři – důchodci.

V Butovsi stavěli a omládli

V ideální poloze, devět kilometrů od Jičína, se nachází Butoves, která za posledních deset let výrazně omládla.

Důvod? Obec nabízela výhodně stavební parcely, celkem šestadvacet. Vesnice se stala moderním satelitem s výborným vlakovým i autobusovým spojením, je plynofikována, odkanalizována, funguje tu obchod i hospoda.

Podle starosty Bohumila Zacha jde o klidnou lokalitu, kde nyní žije téměř tři sta obyvatel.

„Obec plánuje do budoucna další zástavbu. Pozemky pro ni máme,“ říká starosta Zach k dalšímu možnému rozmachu omlazené obce.

Života na vsi se chopilo mládí

Kuriózní „mladou“ vesničkou jsou Dílce se šedesáti obyvateli. Přes kopec to mají do Jičína tři kilometry, k autobus nejméně kilometr.

Do obce s věkovým průměrem 35,7 let nezajíždí autobus, není tu vlakové spojení, vodovod, obchod, hospoda. Do města musíte v jednadvacátém století pěšky, na kole nebo vlastním autem.

Vesnice na vymření

„Nemáme nic a před deseti lety to tu vypadalo na vymření, věkový průměr byl skoro šedesát let,“ upozorňuje starosta Ivan Lev.

Zda zasáhla příroda nebo koloběh života, zkrátka mladí zůstali ve vesnici, přestavěli si domy po rodičích a pořídili si dvě i tři děti.

„Narodila se nám spousta nových občánků, tím jsme omládli,“ zdůvodňuje starosta Ivan Lev příznivý věkový průměr.

I když se malá víska nemůže pochlubit vyspělou občanskou vybaveností, pro děti tu postavili nové hřiště a z požární nádrže vybudovali letní bazén.