Téma jičínského letiště a budoucnosti letového provozu už několik dní rezonuje Jičínem i blízkými obcemi. Na podporu zachování současného stavu a provozování letiště spolkem Aeroklub Jičín vznikla petice, kterou podepisují znepokojení občané lokalit, které s letištěm bezprostředně sousedí.

Jičínské letiště | Foto: www.flightsim.to

Na to, zda občanská iniciativa a přání lidí hraje roli v rozhodovacím procesu o budoucnosti letiště, se Deník zeptal přímo na ministerstvu dopravy. Do jeho rezortu totiž správa pozemků a letiště spadá. "Vnímáme obavy obyvatel žijících v okolí letiště Jičín z možného navýšení leteckého provozu způsobeného zvažovaným nebo plánovaným provozem letecké školy, která je zaměřená převážně na mezinárodní klientelu, vlastní nemovitosti na letišti, a která také projevila zájem o provozování letiště Jičín," odpověděl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Na konci roku končí zápůjční smlouva, kterou vždy na dané období ministerstvo dopravy podepisuje s provozovatelem jičínského letiště. Více než padesát let se o letiště a jeho provoz stará Aeroklub Jičín, který se nyní uchází o další prodloužení smlouvy.

Do hry ale v roce 2020 vstoupil další hráč, firma Flying Academy, která provozuje mezinárodní leteckou školu. Na letišti ve veřejné akci koupila pozemek, na kterém postavila hangár. Firma by pro svou činnost chtěla začít využívat letiště, o jehož provoz už se v minulosti rovněž přihlásila.

Proti tomu se ale postavil Aeroklub, starostové a občané přilehlých obcí včetně Jičína. Nesouhlasí s tím, aby v důsledku činnosti školy vzrostl provoz na letišti, který je už za současného stavu na hranici únosnosti. Na podporu zachování současného stavu vznikla letos v květnu petice, kterou nyní podepisují Jičíňáci a lidé z dalších vesnic a obcí v okolí. Sesbírané podpisy následně petiční výbor doručí ministertsvu dopravy jako další podklad pro blížící se rozhodování o budoucnosti letiště.

Podle Františka Jemelky trvá ministerstvo dopravy na zachování statusu veřejného vnitrostátního letiště, tedy součást veřejné infrastruktury s nediskriminačním přístupem pro všechy uživatele letiště. Zároveň ale vnímá také obavy a přání občanů.

"Rovněž platí, že vždy klademe důraz na zachování dobrých vztahů mezi letištěm a okolními obcemi, u letiště Jičín nevyjímaje, přičemž v současné době nepřipravujeme žádné rozvojové projekty, které by podstatným způsobem zvýšily kapacitu či rozsah provozu na tomto letišti," uvedl Jemelka. Tím reaguje na obavy, že by mělo dojít k úpravám letiště například vybetonováním a osvětlením dráhy, čímž by se letiště přizpůsobilo také provozu za tmy a zhoršených podmínek.

Ze stanoviska ministerstva dopravy dále vyplývá, že nadále počítá s jičínským letištěm především pro sportovní a rekreační létání. "Stávající charakter letiště Jičín odpovídá záměru ministerstva na zachování letiště jako „vstupní brány do Českého ráje“ se sportovně-rekreačním provozem s případným výcvikem pro lokální klientelu," doplnil mluvčí.

Na další otázky ohledně posuzování budoucích a potenciálních provozovatelů letiště v Jičíně bude moci ministerstvo odpovědět až po skončení právě probíhajícího řízení. Podle Jemelky však postupuje rezort při výběru provozovatele podle platných právních norem a v rozhodovacím procesu bude brán ohled i na charakter a vliv provozu letiště na jeho okolí.