„Měli jsme ji soukromou, pouze s klienty. Podávaly se hranolky s medailonky z vepřové panenky, to mají naši klienti moc rádi. Nechyběl přípitek, víno, cukroví,“ přibližuje nám společné chvíle ředitel domova Tomáš Kolátor.

Návštěvy v domově probíhají přes celé svátky kromě nedělí, Štědrého dne a 1. ledna. Příchozí se musí prokázat negativními testy na covid 19 nebo se mohou nechat na místě otestovat. Pokud covid 19 prodělali, musí to doložit. Návštěvám je vyhrazen přesný čas, každý se musí předem ohlásit telefonicky.

„Ve většině případů příchozí testujeme, lidé této možnosti plně využívají. Testy jsou u nás zdarma, zpětně nám budou uhrazeny,“ popisuje ředitel a připomíná další nutná hygienická opatření včetně použití nového respirátoru, který si musí každý přinést. Podle ředitele je jičínské zařízení jedním z mála, které testování provádí.

„Víme, že více než padesát procent domovů v kraji příchozí netestuje, není to jejich povinnost. Přijde mně to ale velice komplikované a nekomfortní. My to díky našim pracovníkům zvládáme,“ konstatuje.

K samotným návštěvám, které viditelně přispěly ke zlepšení psychického stavu uživatelů, dodává: „Je to sice trošku nepřirozené, jak se příchozí pohybují v empírech, rukavicích, respirátorech, ale všichni to respektují a jsou za to rádi.“

Domov také přijímá balíčky pro své uživatelé. „Mají všeho dostatek, ale pochopili jsme, že spousta seniorů chce ochutnat právě cukroví z domova. Citová vazba je důležitá,“ usmívá se Tomáš Kolátor.Ve sváteční chvíle se klienti zaposlouchali i do zvuků lidových koled a sledují pohádky.