Sobotka – Vítěz voleb, strana TOP 09, chce společně se seskupením Živá Sobotka řídit po čtyři roky život ve městě. Lídr Lubor Jenček (TOP 09) bude 6. listopadu při ustavujícím zastupitelstvu kandidovat v tajných volbách na post starosty.

O křeslo místostarosty má zájem Jan Janatka (Živá Sobotka), který tuto funkci nyní zastává. Partneři už mají představu o obsazení pětičlenné rady. Dvě křesla připadnou TOP 09, dvě frakci Starostové a nezávislí Živá Sobotka a páté místo bylo nabídnuto KDU – ČSL.

„Jedná se jen o aktuální představy. Je samozřejmě nutné počítat i s tím, že členové zastupitelstva z dalších stran navrhnou své kandidáty. Předpokládám, že volba na všechna místa v městské radě bude tajná a jasno tím pádem bude až po hlasování na veřejném ustavujícím zastupitelstvu," míní Lubor Jenček, jehož strana získala čtyři mandáty stejně jako Živá Sobotka.

Připouští, že jít do voleb z pozice lídra strany a ucházet se o křeslo starosty bylo pro něho určitou výzvou a rozhodnutí k tomuto je podloženo dlouhodobým zvážením všech pro a proti, a to včetně rizika spojeného s návratem do profese stavebního projektanta na vlastní noze.

„Uvědomuji si, že místo starosty není doživotní a předpokládám, že příště mně klidně přeskočí někdo schopnější. To je přirozené," míní . Za čtyři roky hodlá po konzultaci s veřejností připravit k realizaci projekt náměstí.



Jako důležitou vidí rekonstrukci sportovního areálu, jehož fungování je nutné sladit s potřebami základní školy. „Takovým aktuálním tématem je bezpečnost v Sobotce a okolí, protože se nám tu vyskytují čím dál častěji případy, které ještě před několika lety byly výjimkou. Problém s konkrétní menšinou se vyhrocuje už i u nás," upozorňuje.

S Živou Sobotkou pakt o spolupráci Topka neuzavřela, došlo ale k vyjasnění postojů a shoda byla nalezena ve všem podstatném. Kontakty s KDU-ČSL proběhly. Zatím nebylo jednáno s ČSSD (3 mandáty stejně jako KDU-ČSL) a ODS (1). „Čekám, co nám vítězové nabídnou," říká Jaroslav Šolc z ČSSD, jenž získal ve volbách nejvíce hlasů.