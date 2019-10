O pozemek v Hořicích má zájem firma ORT

Obyvatelé města dlouhodobě kritizují radnici za to, že do Hořic nepřichází noví zaměstnavatelé a lidé musí za prací dojíždět. Přitom radnice disponuje pozemkem u Milety o rozloze 35 tisíc metrů čtverečních. Dlouhodobě se jí však nedařilo přilákat do Hořic investora.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková