Jičín – Bodová hodnocení za dopravní přestupky vydávají úřady obcí s rozšířenou působností. U nás je to MěÚ Jičín, Hořice a Nová Paka, které se danou problematikou zabývají a přidělují body konkrétním řidičům.

V Královéhradeckém kraji vloni získalo bodíky 26 608 řidičů, což je 7,39% všech registrovaných za volantem.



Jak nás informoval Jan Štastný, vedoucí oddělení dopravně správních agend Městského úřadu Jičín, na Jičínsku jsou body nejčastěji přidělovány za rychlost, telefonování za jízdy a nepřipoutání se během jízdy. Přestupků se častěji dopouštějí muži než ženy. Body se udělují do výše 12, pak je majitel řidičského průkazu vybodován a přichází na jeden rok o řidičské oprávnění.

Vybodovaný Čurda skončil

Tuhaň – Milan Čurda – soukromý autodopravce a zemědělec, řidič fekálního vozu a traktoru, který vytvořil dosud nepřekonanou hranici alkoholového rekordu v naší republice. Milan Čurda dodržoval pitný režim – a to hlavně za volantem. Potom, co při jedné ze svých alkoholových jízd s fekálním vozem Praga V3S přerazil sloup elektrického vedení a skončil v příkopě, mu policie naměřila úctyhodných 8 ‰. Milana Čurdu dnes s fekálem ani jiným vozidlem na silnici nepotkáte. Jeho řidičská kariéra definitivně skončila. Nyní se věnuje konzumaci piva ze své vlastní pivní edice. (internet)



„Stalo se mi to za jízdu pod vlivem alkoholu. Je to hrůza ocitnout se bez auta. Tak jsem si pořídil jako náhradu kolo, ale to mi hned ukradli," říká jeden z postižených, který se už půl roku na auto jen dívá.



Petr Dejmek, vedoucí oddělení dopravní policie Jičín uvádí, že k dnešnímu dni policie eviduje na komunikacích okresu více než 2 100 přestupků, přičemž jich nejvíce udělila za nevyhovující technický stav vozidla (549), 345 za rychlost jízdy, 251 za bezpečnostní pásy, 62 za telefony, 530 drobnější přestupky (svícení, doklady, výbava vozidel, apod.). U chodců bylo pokutováno deset přestupků a u cyklistů 22. Z těch nejzávažnějších bylo zachyceno 51 řidičů pod vlivem alkoholu a 26 návykové látky.



„Místa nejčastějších přestupků kopírují komunikace s největších zatížením dopravy, to znamená zejména obce podél komunikací I/35, I/16 a I/32. A to Konecchlumí, Úlibice, Ostroměř, Kumburský Újezd, Ohařice, Ohaveč, Podůlší, Libuň, Kopidlno, Staré Místo a Jičíněves," doplnil npor. Petr Dejmek.

Jak předejdete ztrátě řidičského průkazu nebo vybodování?



„Dodržujte vždy důsledně pravidla silničního provozu," radí policisté. Jinak výpis z bodového hodnocení řidiče je možné získat na registru řidičů v místě trvalého bydliště a dále na kterémkoli pracovišti Czech POINT, tedy na obecních úřadech, na pobočkách České pošty apod. Máte-li datovou schránku, můžete výpis z bodového hodnocení získat i on-line. Informace o přestupcích a bod. hodnocení na www.prestupky.cz