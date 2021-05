Policisté tak reagují na frekventovanou dopravu především na silnicích I/35 z Hradce Králové a I/16, která je hlavní dopravní tepnou do Krkonoš. Nové oddělení dálniční policie by mělo zajišťovat plynulost a bezpečnost dopravy, ale také dohlížet na veřejný pořádek.

Zmiňované velké silnice jsou přetíženy nejen turisty mířícími do Krkonoš, ale také například lidmi mířícími za prací do Mladé Boleslavi. "Umístění pokryje pružněji a komplexněji výkon služby a zvýší tak akceschopnost v celém regionu. Na novém dálničním oddělení by mělo zprvu vykonávat službu 18 policistů," uvedl krajský ředitel Policie ČR Petr Petřík.

Podle policistů bude nové oddělení přínosem pro celý okres. "V Hořicích se každoročně pořádá mezinárodní závod motocyklů, na který se sjíždí řada motocyklistů. Jičínský okres má zároveň nejrozsáhlejší silniční síť v kraji," doplnil vedoucí dopravní policie Královéhradeckého kraje Petr Dušek.

Vzhledem k tomu, že státovku výheldově nahradí dálnice D35, měli by policisté v budoucnu přesídlit do nového dálničního oddělení. To by mělo sídlit v Chomuticích a mělo by být již součástí nově vybudované dálnice.