/FOTO/ Dobrá zpráva nejen pro sportující obyvatele z Jičína. Městský atletický stadion se už brzy dočká zcela nové podoby. Město na jeho rekonstrukci získá dotaci 22,5 milionu z Národní sportovní agentury. Budovat se začne příští rok a sportovci se mají na co těšit.

Městský stadion v Jičíně pomůže vylepšit 22,5 milionu korun z Národní sportovní agentury. | Foto: MěÚ Jičín

„Město Jičín v druhé polovině loňského roku žádalo o dotaci na rekonstrukci atletického stadionu ve sportovním areálu. Obnova atletického oválu, hlavního hřiště a atletických sektorů tím překonala klíčovou podmínku, kvůli které tato připravovaná rekonstrukce nebyla jistá. Nyní se stane součástí investičního rozpočtu," informoval mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Schválení dotace potěšilo i starostu města Jana Malého. „Jsem rád, že po mnoha letech jednání a příprav proběhne rekonstrukce travnatého hřiště, běžeckého oválu a sektorů pro atlety,“ reagoval na dobrou zprávu starosta.

Jak bude vypadat?

Rekonstrukce městského stadionu, travnatého hřiště, oválu a atletických sektorů v Jičíně vychází ze schváleného Plánu rozvoje sportu, který projednala i městská Sportovní komise. Jde o atletický 400 m ovál v sestavě 8 plus 8 drah, o sektory technických atletických disciplín, dále o travnatou plochu uvnitř oválu, která bude sloužit jako dopadová plocha atletických disciplín a také jako soutěžní fotbalové hřiště. Celá sportovní plocha městského stadionu splňuje standardy World Athletics a FIFA/ UEFA/ FAČR – jedná se o oběma sporty doporučený typ oválu s poloměrem 36,5 m, tudíž ho lze i certifikovat.

Opravy památek v Jičíně. Město rozdělí přes 2 miliony korun

A to není zdaleka vše. Dojde i na výměnu stávajícího umělého osvětlení tréninkového fotbalového hřiště s umělým trávníkem na úsporné LED světlomety, vybuduje se nový sklad, zábradlí nebo obslužný chodník a v rámci ekologických zásad vznikne akumulační nádrž, jež bude využitelná pro závlahu.

Design & Build

Ještě před schválením dotace město Jičín připravilo zakázku ve formátu Design & Build, přičemž tato forma byla v Jičíně použita poprvé. V čem spočívá tento průlomový formát zakázky? „Jednoduše řečeno, vybraná společnost vypracuje projektovou dokumentaci a zároveň zajistí stavební práce. Při dosavadním postupu byly tyto kroky oddělené. Jedna firma vypracovala dokumentaci, následně jiná firma dodala stavbu. Vznikaly tak komplikace, například vícepráce nebo protahování termínu stavby. Formát Design & Build tyto nedostatky může odbourat," vysvětlil Jan Jireš.

Město Jičín již loni vybralo ve veřejné zakázce firmu, která vypracuje projektovou dokumentaci a provede stavbu. Podle informace mluvčího radnice zvítězila společnost SPORT Construction a.s., která ve veřejné zakázce nabídla nejnižší cenu a splnila všechny kvalitativní předpoklady požadované v zadávací dokumentaci. Celková cena by se měla vyšplhat na zhruba 31 milionů korun, dotace tedy pokryje asi 70 procent této ceny. Město by navíc mělo dostat dotaci předem, nikoliv po dokončení prací, což bývá častější varianta.

Policie napravuje reputaci: Driftery nadále monitorujeme, budeme reagovat pružně

„Společnost SPORT Construction a.s. očekává pokyn od města, aby mohla pracovat na projektové dokumentaci. Na její zhotovení je dána lhůta čtyři měsíce od obdržení pokynu. Následovat bude povolování stavby a vlastní realizace stavby se očekává v roce 2025," popsal Jan Jireš. Během prací dojde k výraznému omezení až k uzavření sportovního areálu, avšak dle plánu pouze na jednu sezónu.