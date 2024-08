Kromě stavebních úprav přinese tato akce modernizaci výuky díky nákupu nových pomůcek a IT vybavení. Na tuto část projektu se městu Jičín podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to ve výši 2 799 999,60 Kč.

Záměr obnáší obnovu vzduchotechniky a elektrických rozvodů, přestavbu učebny a kabinetu, zakoupení nového nábytku a již zmíněné pořízení nových výukových pomůcek a IT vybavení. I když to bude znamenat určitou komplikaci pro výuku, realizace projektu bude probíhat ještě v počátečních týdnech nového školního roku. Město vypsalo dvě oddělená výběrová řízení, přičemž zakázku na stavební práce získala společnost JIPA a dodávku nábytku společnost Moderní škola. Další zakázku na dodání IT vybavení realizuje firma Prekt service.