S koncem ledna z jičínské nemocnice odešel primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Radek Majerčin. Ke stejnému dni skončilo také podávání přihlášek do vypsaného výběrového řízení na jeho pozici. Už se podařilo najít náhradu?Dne 1. února se uskutečnilo výběrové řízení na primáře ARO. Z uchazečů doporučila komise na pozici doktora Jiřího Patku, který se funkce ujme k 1. březnu. Do uvedeného termínu bude oddělení vést doktorka Žebráková. Primář Patka je erudovaný lékař s dlouholetými zkušenostmi s řízením oddělení ARO, navíc s osobními vazbami na město Jičín.

Doktor Majerčin jako jeden z důvodů svého odchodu uvedl neshody v názorech s vedením nemocnice, podobně jako před dvěma lety šest lékařů, kteří odešli na protest proti vám. Jak problém vnímáte vy? Nehrozí personální nestabilita jako v roce 2021?

Ani já, ani přímý nadřízený doktora Majerčina, náměstek Daniel Malý, nemáme informaci, že by primář Majerčin odcházel z důvodu neshod s vedením. Z doslechu mám informace, že dostal nabídku na funkční místo v jiné nemocnici.

Jičínská nemocnice opět mění primáře. Situace se stabilizuje, slibuje kraj

Přesto se jičínská nemocnice stále potýká s nedostatkem atestovaných lékařů. Daří se personální situaci postupně stabilizovat, aby mohla nemocnice plnohodnotně fungovat?

Personální situace je napjatá ve všech nemocnicích a v některých skutečně došlo k dlouhodobému nebo i trvalému zavření lůžkových oddělení. Naše nemocnice je považována za personálně velmi stabilní. K omezení lůžkové péče, případně zavírání oddělení kvůli odchodu lékařů, za mého působení nedošlo.

Jak postupují projekty, které nemocnice avizovala a do budoucna by měly vést ke zkvalitnění zdravotní péče v Jičíně? Podařilo se pro nemocnici získat magnetickou rezonanci, která by měla být součástí neurologie v novém pavilonu A?

S magnetickou rezonancí pro naši nemocnici počítáme. To nám osobně potvrdil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek při své návštěvě v jičínské nemocnici. Podmínkou bude navýšení RTG personálu, a to tak, abychom získali kladné stanovisko takzvané přístrojové komise na ministerstvu zdravotnictví. Na nákup přístroje budeme spolupracovat s Královéhradeckým krajem.

Před lety jste avizovali, že nemocnice Zdravotnického holdingu dostanou nový moderní informační systém, zatím je ale ticho po pěšině. Došlo v tomto projektu k nějakému vývoji?

Královéhradecký kraj zrušil výběrové řízení na dodávku nemocničního informačního systému pro nemocnice sdružené ve Zdravotnickém holdingu. Současně si holding vyhradil takzvaným ovládacím pokynem právo rozhodnout o dalším postupu. Proto jsme již v listopadu 2022 požádali o souhlas s vypsáním výběrového řízení na nový nemocniční informační systém, čekáme na vyjádření.