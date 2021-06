Přechod mezi pěší zónou Husova a Žižkovým náměstím se možná konečně dočká uspokojivého řešení. Rada města pověřila starostu Jičína Jana Malého k jednání s Policií ČR o změně dopravního režimu “u draka”. “Vidíme to každý den z okna radnice. Přechod tu sice je, všichni ale přecházejí mimo něj, přímo mezi sochou draka a kašnou. Situace je ještě horší v době konání sobotních trhů, kdy jsou stánky rozeseté po celé pěší zóně až k Valdické bráně a mezi nimi se pohybují stovky lidí,” uvedl starosta.

Současný přechod u hotelu Paříž využívá málokdo. Většina lidí přechází přímo mezi sochou draka a kašnou. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Zažil to snad každý Jičíňan, ale i návštěvník města. Snaha přejít silnici mezi pěší zónou na Husovce a kašnou na Žižkově náměstí se často neobejde bez zmateného postávání na obrubníku a nervů, jestli člověk nevstoupí do cesty autu jedoucímu shora z Havlíčkovy ulice. Přitom jen o pár metrů dál za zatáčkou u hotelu Paříž je dnes už velmi vybledlý přechod pro chodce. Ten ale téměř nikdo nevyužívá. “Asi jsem si mohl popojít. Ale pokaždé přecházím tady, všichni to tak dělají. Navíc tu lépe vidím nahoru, jestli něco nejede,” uvedl chodec Petr, který v pátek kolem poledne vyrazil z nedaleké kanceláře na oběd. A zdaleka nebyl jediný, kdo se rozhodl neuhnout ze své přímé trasy a radši prokličkovat mezi jedoucími vozy.