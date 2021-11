Nový komiks Petry Braunové provází malé čtenáře po jičínské knihovně

/FOTO/ "Paní učitelko! Strašidlo!" ukazují děti na skřítka jičínské Knihovny Václava Čtvrtka v novém komiksu Petry Braunové. Čtipísek ale není žádné strašidlo. Je to průvodce pro děti i dospělé, který se podle pověsti narodil přímo v jičínské knihovně a s jehož pomocí spisovatelka provádí čtenáře jednotlivými odděleními. "Jako malá jsem se mezi regály trochu bála. Nevěděla jsem, jak se v knihovně chovat, a cítila jsem se nepatřičně. Komiks by měl dětem pomoci se zorientovat a do světa knih je přilákat," říká Braunová.

V pátek 5. listopadu pokřtily tři sudičky z řad jičínských dětí nový komiks spisovatelky Petry Braunové. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Komiks Čtipísek a jeho království vznikl na zakázku Knihovny Václava Čtvrtka. Autorka dětských knih Petra Braunová na něm spolupracovala s výtvarnicí Barborou Brůnovou. V originálních ilustracích mohou děti poznat přímo budovu a interiér jičínské knihovny se všemi zákoutími, místnostmi a hračkami. "Komiksy vznikají tak, že nás oslovují různé instituce. Zadavateli bývají kromě knihoven i města či školy. Na daná místa se vypravím, nafotím je, projdu si přesnou trasu, kterou chceme čtenáři provést. Vymyslím příběh, který je doufám vtipný a do daného místa se hodí. Fotky posílám výtvarnici Barboře s popisem, jak má která stránka vypadat, včetně přímé řeči v bublinách," říká spisovatelka. Lákadlo pro nejmenší čtenáře Postava Čtipíska je už dnes s Knihovnou Václava Čtvrtka natolik sžitá, že s knihovnicemi jezdí na veletrhy a konference a s dětmi se účastní všech událostí v knihovně. Oranžový šestinohý skřítek s krovkami na zádech pochází z pera ilustrátorky Markéty Vydrové, do trojrozměrného světa jej přivedla jedna z jičínských knihovnic, která jej ušila a knihovně věnovala. Nemohl tedy chybět ani u pátečního křtu komiksu, na který do knihovny přišly třetí třídy jičínských základních škol. "Sudičky z řad dětí pokřtí komiks a popřejí mu něco hezkého. Normálně se křtí vínem nebo šampaňským. Ale tady jsme v knihovně, takže budeme křtít písmenky," vysvětluje knihovnice Michaela Sehnalová. Čtipíska a jeho království proto sudičky posypaly písmenky do polévky. Ze začátku prý byla pro Petru Braunovou tvorba komiksu nezvyklá. Spisovatel musí už při psaní přemýšlet nad obrazovou stránkou příběhu. Před Barborou Brůnovou tvořila Petra Braunová komiksy s dalšími dvěma ilustrátory. První komiks vznikl také v Jičíně. Průvodce městem pro děti a mimozemšťany měl takový úspěch, že rychle následovala další města a instituce a v současné době má Petra Braunová na kontě asi 40 komiksů. Svůj vlastní má například Nová Paka nebo Chrudim, brzy k nim přibude také Turnov. Samy číst nezačnou, musí je k tomu přivést dospělí Čtipísek a jeho království zatím nebude volně k dostání. Na konci školního roku dostanou své vlastní výtisky prvňáčci při pasování na čtenáře. Knihovna Václava Čtvrtka ale případně plánuje i nějaké soutěže, ve kterých mohou děti komiks získat. Důležité je především to, aby děti získaly ke knihovně a četbě vztah, který mohou prohlubovat. "Mám pocit, že děti dnes čtou méně, než třeba před deseti lety. Svět kolem nich se zrychluje, přicházejí stále nové technologie a kniha pro ně začíná být pomalá. Ztrácejí trpělivost," říká spisovatelka. Přesto ale přítomné děti mnoho jejích knih znaly a dokonce si je nechaly podepsat. Hlavní roli v přivedení dětí k četbě podle Braunové hrají učitelé a rodiče. "Takhle malé děti samy od sebe číst nezačnou. Proto knihovníci a učitelé odvádí tak úctyhodnou práci, zvou děti do knihoven a seznamují je s knihami. Neexistují nečtenáři, jen lidé, kteří ještě nepotkali správnou knihu," říká. TŘI OTÁZKY PRO SPISOVATELKU PETRU BRAUNOVOU DĚTI JSOU UPŘÍMNÉ A ZÁBAVNÉ. JSEM PRO NĚ TROCHU EXOT Autorka dětských knih Petra Braunová má za pětadvacet let psaní na kontě okolo čtyřiceti knih. Spolupracuje s řadou knihoven po celém Česku, jezdí na besedy, pasování a autorská čtení. Do jičínské Knihovny Václava Čtvrtka ji přivedlo domovské nakladatelství Albatros, po letech spolupráce je nyní častým hostem. Pro různé instituce a města také ve spolupráci s ilustrátory připravuje na zakázku komiksy provádějící děti i dospělé po městě, jeho historii a zajímavých místech. Kde hledáte inspiraci pro své příběhy?

Nejvíc mě inspirují moje děti, ale také děti, které potkám na besedách. Vypráví mi svoje zážitky a postřehy a když se mi líbí, použiju je. Čerpám z historek se svými dětmi, zážitků, které spolu máme, a z jejich vnímání reality. Jak to děláte, že vás děti na besedách tak skvěle přijímají?

Mám děti moc ráda. Jsou upřímné a zábavné, jen musíte sejít na jejich úroveň a nevyvyšovat se. Člověk musí být trochu herec. Pro děti jsem trochu exot, jsem na jejich úrovni a povídám si s nimi jako s rovnými. Reagují na mě jinak, než na rodiče nebo učitele. Na čem pracujete nyní?

Za týden mi vyjde další knížka: Nejdůležitější na světě je kouzelné jablko. Moje dcera Máří kdysi ve třetí třídě tuhle větu zapsala do slohové práce. Učitelka jí tehdy "kouzelné jablko" červeně přeškrtla a napsala: "zdraví". Nápad mé dcery se mi ale zalíbil natolik, že jsem si k němu letos vymyslela vlastní příběh.