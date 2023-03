Nemocnice se do skluzu dostaly hlavně kvůli pandemii covidu. V době, kdy bylo zdravotnictví zatížené nadměrným počtem pacientů s koronavirem, musely odložitelné operace počkat a nyní se to dohání jen těžko. Zatímco v předcovidové době chirurgové v Česku operovali ročně v průměru 25 tisíc kloubů, 10 tisíc kolen a 15 tisíc kyčlí, v době covidu se na 60 procent pacientů vůbec nedostalo. „Sice je nyní už menší tlak na JIP a ARO, ale možnost, že se v nejbližší době podaří vyrovnat propad z minulých let, je v horizontu několika měsíců nereálná,“ komentoval loni situaci předseda České ortopedické společnosti Jiří Běhounek.

Čekací doby na operace a vyšetření: Nová kyčel i dva roky, rezonance do 50 dnů

Například nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, kterou provozuje Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, nabízela v roce 2017 zkrácené čekací doby na operace. Na totální endoprotézu kyčle tak pacient mohl jít už po 8 až 12 týdnech, což byla tehdy poloviční doba proti celostátnímu průměru. V loňském roce pak pacienti v Rychnově na novou kyčel čekali průměrně 12 až 18 měsíců.

„Nejdelší čekací doby jsou u velkých ortopedických operací jako je totální endoprotéza kyčle nebo kolene. Je to dáno tím, že se jedná o výkon náročný na čas i počet personálu na operačním sále a pacientů, kteří o výměnu kloubu mají zájem stále přibývá. Ortopedické operace byly v covidové době přerušeny na dlouhé měsíce a čekací doba se proto více než zdvojnásobila," vysvětlila mluvčí holdingu Lucie Chytilová.

Nejrychleji se dostanete s endoprotézou kyčle na řadu v nemocnici v Trutnově, a to za přibližně 10 měsíců. Naopak nejdéle si počkáte v hradecké fakultce, která průměrnou dobu ve frontě na kyčel vypočítala na 104 týdnů, na koleno dokonce na 130 týdnů.

Vedení fakultní nemocnice si problém uvědomuje, snaží se jej řešit navýšením kapacity personálu, prodloužením operační doby do pozdních odpoledních hodin, a dokonce chystá prodloužení pracovního týdne operatérů. „Vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové si je vědomo dlouhých čekacích dob na některé výkony a vyšetření. Na jednu stranu nás těší důvěra pacientů v naše zařízení, na druhou stranu jsme limitování přístrojovou i personální kapacitou. V dohánění ztráty z důvodu proběhlé covidové epidemie jsme navýšili provoz chirurgických pracovišť prodloužením operační doby do pozdních odpoledních hodin, dokonce probíhá příprava sobotních směn ve vybraných oborech,“ uvedl mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Podle něj se čekací doby na neakutní vyšetření a operace prodloužily kvůli tomu, že v době pandemie bylo nutné zajistit zdravotní péči primárně pro pacienty s covidem, na covidová pracoviště proto museli nastoupit i zdravotníci z jiných oddělení.

Pacienti si mohou vybrat

Čekací doby na objednané operace a vyšetření ale ovlivňuje i řada dalších faktorů. „K prodloužení čekací doby došlo především u výkonů, jejichž provedení není vázáno pouze na fakultní nemocnici. Důvodem je nutnost upřednostnění výkonů, jejichž provedení je v našem regionu vázáno právě na naší nemocnici,“ doplnil Sochor.

Z prodejny ovoce a zeleniny bude v Trutnově ordinace. Ještě sehnat doktora

Dlouhé čekací doby vnímá také Zdravotnický holding. „Důvody jsou různé – od počtu naplánovaných výkonů na dané období ve vybrané nemocnici přes omezené lůžkové kapacity až po nepříznivou personální situaci anebo dostupnost pooperační či následné péče. Na většinu plánovaných operačních výkonů objednáváme pacienty v řádu jednoho až dvou měsíců. Pouze u kloubních náhrad jsou čekací doby delší, ale i zde se snažíme, abychom patřili v ČR k těm s kratší objednací dobou," uvedla Chytilová na webu nemocnice. Ke každému pacientovi přistupují individuálně a termín operace je určován s ohledem na jeho zdravotní stav.

Všechny nemocnice v Královéhradeckém kraji zveřejňují aktuální informace o čekacích dobách na jednotlivé operační výkony na svých internetových stránkách. Pacienti si tak mohou vybrat, ve které z nemocnic chtějí zákrok podstoupit. Ušetřit si tak mohou i několik měsíců čekání výměnou za 1,5 hodiny jízdy, což je průměrná doba dojezdu do jiné nemocnice v kraji.