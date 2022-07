Tradice vaření piva v Nové Pace sahá až do 13. století, kdy se vařilo v dřevěném domku na náměstí. Ten ale o tři sta let později vyhořel a vaření piva se tak na několik století přesunulo do nedaleké Dřevěnice.

Z oslav 150. výročí Novopackého pivovaru.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

„Novopačtí jsou však pivaři a pivo pijí rádi. Sice jim to chvíli trvalo, ale roku 1871 založili akciový spolek s cílem postavit nový pivovar. O rok později už stál pivovar v podobě, v jaké jej známe dnes, uvařila se první várka a od té doby se tu vaří pivo nepřetržitě,“ vítala slovy o historii průvodkyně na sobotní exkurzi.

Novopacký vyčnívá mezi českými pivovary mimo jiné tím, že disponuje sladovnou a připravuje si vlastní slad. Kvalitní granulovaný chmel dováží pivovar ze Žatecka, ječmen od lokálních zemědělců a vodu z vlastního artézského vrtu.

Jako za Habsburků

Podle sládka Kučery se za posledních 150 let v pivovarnictví příliš nezměnilo, takže dnes dostane zákazník v hospodě do půllitru stejné novopacké pivo, jaké pil z korbele jeho prapradědeček za Habsburků.

„Samozřejmě se postupně modernizuje výroba, přešlo se na nerezové materiály, ale způsob vaření piva a receptura se tady u nás nezměnila. Stále se řadíme k poctivým menším pivovarům, na rozdíl od těch velkých, kde se vaří v uzavřených nádobách, vaříme pivo otevřeně, celý proces vidíme a hlídáme. To je podstata českého piva,“ popsal sládek.

Připravena je i speciální výstava:

Novopacké muzeum vypráví o 150 letech pivovaru. Součástí výstavy je hospoda

Novopacký pivovar dodává zlatý mok především do podniků v regionu, většinu jeho produkce ale tvoří export. Sedmdesát procent veškerého novopackého piva proudí do evropských zemí, ale také celého světa. Lahev z Nové Paky si tak je možné koupit třeba v Číně, USA nebo Izraeli.

Pavel Kučera letos kromě 150 let pivovaru slaví také vlastní soukromé výročí. Sládka v Nové Pace dělá už deset let. „Teď nedávno jsem měl výročí. Ale moc to neprožívám, stačí mi tahle oslava pivovaru,“ dodal.

Prohlídek pivovaru se mohli zúčastnit všichni, kteří v sobotu odpoledne zavítali do areálu na oslavy 150. výročí založení, celé léto navíc mohou návštěvníci bez rezervace přijít na exkurze každý lichý čtvrtek.

Pivo jako drahokam

Na sobotní slavnost pozvali organizátoři jako už tradičně doprovodný kulturní program. Zahrála tribute kapela známého švédského dua Roxette, večer do pivovaru po čtyřech letech znovu zavítal Michal Hrůza a jeho kapela Hrůzy. Na závěr nesměla chybět ohňová show.

Místostarosta Nové Paky Milan Pospíšil pochválil vedení a správní radu pivovaru za následování novopacké pivovarnické tradice a vyzdvihl přínos, který má pro společenský život a kulturu města.

„Jsme město polodrahokamů, kterých je tu v okolí hojnost. To, co tu stojí před námi, je ale podle mého názoru drahokam, kterého si musíme vážit. Jak řekl Jára Cimrman: Lepší pivo v žaludku než voda na plicích,“ vzkázal Pospíšil oslavujícímu davu na pivovarském dvoře.

