Novopacký obchvat zná zhotovitele. Bude levnější, než se čekalo

Ředitelství silnic a dálnic po měsících zvažování vybrali zhotovitele stavby obchvatu I/16 u Nové Paky. Potvrdil to ředitel ŘSD Radek Mátl na svém Twitteru. Podle očekávání vyhrála soutěž firma, která nabídla nejnižší cenu. "ŘSD vybralo nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby obchvatu Nové Paky. Stavbu 8,5 kilometru dlouhého obchvatu by měla realizovat společnost PORR a.s. za nabídkovou cenu 1,3 miliardy korun bez DPH," uvedl Mátl.

Novopacký obchvat | Foto: ŘSD

Výběrové řízení na zhotovitele vypsalo ŘSD loni na jaře po zpravomocnění stavebního povolení poté, co soud zamítl poslední odvolání proti výstavbě. Jasno mělo být v létě, kvůli četným dotazům účastníků se ale otevírání obálek o několik měsíců odložilo. Kvůli tomu také vázlo zahájení stavby, které ŘSD plánovalo na konec roku 2021. Podle Mátla by se nyní mohlo začít stavět už v dubnu. Obchvat Nové Paky konečně zná zhotovitele. Stavba má zpoždění, začne na jaře Stavba obchvatu je pro Novou Paku i vedení města prioritou následujících let. Významně totiž uleví frekventované dopravě na hlavním tahu mezi Prahou a Krkonošemi. Původní odhadovaná cena jedné z největších silničních novostaveb v kraji se měla pohybovat okolo 1,14 miliardy korun. Loni ale kvůli nastupující ekonomické krizi výrazně stoupla, přehoupla se přes 1,6 miliardy. Cena, kterou nabízí vybraná firma je tedy pro ŘSD úlevou v řádu sta milionů. Zdroj: Youtube