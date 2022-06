Hlavní železniční stanice v Nové Pace byla dlouhou dobu ve špatném stavu. Kromě nevzhledné oprýskané fasády a trouchnivějícího dřeva také nevyhovovala bezpečnostním normám a nenabízela bezbariérový přístup do čekárny a k nástupištím. Právě to je jedním z kritérií projektu na rekonstrukci. Nově opravená budova nabízí snazší přístup i pro cestující s omezením pohybu, v místě zbourané přístavby navíc vzniklo několik parkovacích míst. "Ale na druhou stranu jsme přišli o čekárnu a o záchodky, i když ty byly zamčené a svému účelu nesloužily," doplňuje Bouchner.

Debata ohledně zbourání dřevěné přístavby se rozpoutala na sociálních sítích, ale i mezi místními. Podle diskutujících ve facebookové skupině Nová Paka měla Správa železnic raději přístavbu zrekonstruovat, případně vytvořit repliku, která by na historickou podobu nádraží odkazovala. "To nejhezčí bylo zbouráno," píše například Jana Jeriová. Další připomněli, že se mělo vedení města více zapojit do rozhodování o projektu, jako tomu bylo například v Jičíně, kde se podařilo před deseti lety zasazením města a Jičínské besedy pod vedením Pavla Kracíka zachránit cenné nástěnné malby významného jičínského malíře Jindřicha Procházky.

Podle Bouchnera nicméně novopacké zastupitelstvo nemělo při rozhodování o záchraně přístavby žádné slovo. "Postavili nás před hotovou věc. Rekonstrukce nádraží dál pokračuje a podle plánu by měly jít k zemi také další budovy včetně drážního domku. V plánu je nejspíš také odstranění některých kolejišť. Snažíme se nyní projekt co nejvíc připomínkovat a podporujeme také Novopacký parostrojní spolek, který se nabídl, že by některé budovy odkoupil a postaral se o ně," vysvětluje místostarosta. Hlavním argumentem pro zbourání přístavby byl kromě nevyhovujícího stavu také fakt, že byla přibližně o šedesát let mladší než hlavní nádražní budova, tudíž neměla takovou historickou hodnotu.

Jak se v následujících měsících promění okolí novopackého nádraží je v tuto chvíli záležitost vyjednávání. Ke změnám se ale schyluje také na železniční zastávce v centru města. "Ta je pro nás důležitější, než samotné nádraží. Staví na ní všechny vlaky a většina cestujících nastupuje a vystupuje právě tam. Dlouhodobě usilujeme o získání protějšího drážního domku do vlastnictví města, tento proces už se táhne čtyři roky. Zároveň má město v plánu revitalizaci okolí zastávky a vytvoření dalších parkovacích míst v okolí," dodává Bouchner.

Zastávka v centru města se v uplynulém roce dočkala také rekonstrukce železničního přejezdu a instalace nových závor, které zvyšují bezpečnost. Projekt revitalizace okolí zastávky představilo zastupitelstvo Nové Paky občanům na zasedání 11. dubna.