Vdechnout věcem nový život, o to se pokusili v rámci projektu Dejme věcem druhou šanci studenti novopackého gymnázia. Jak uvedla profesorka Kateřina Krausová, všechny aktivity si děti připravily samy a určitě překvapily svojí kreativitou a zápalem pro věc. A tak si před školou mohli zájemci v rámci SWAPU pořídit staronové oblečení, třída primy se soustředila ve dvou učebnách na výrobu tašek a kabelek z obnošených riflí. Vznikaly tu i nádherné koláže. Své práce pak mohli autoři prezentovat o velké přestávce v rámci přehlídky.

Novopacké gymnázium se proměnilo v tvořivou dílnu | Foto: Iva Kovářová

„Je to zase něco jiného než běžná výuka, moc nás to baví,“ prozradila Aneta Hádková při šití originální džínové tašky. Použít pet lahve k výrobě osobního nábytku, o to se pokusila kvarta. Zrodily se tu například lehce přenosné sedačky. Adéla Vágenknechtová nás provedla výstavou darovaných knih, spojenou s výrobou záložek a také krátkým šotem o výrobě papíru a knížek. Tituly, které nezískaly nové majitele, poputují do dětských domovů. Hezky to autoři projektu vymysleli! Výrobci biokosmetiky z tercie nabízeli nejen zázračné krémy a masky, jejichž základ tvořily kokosový a levandulový olej, včelí vosk a bylinky. Inspiraci čerpali z internetu a také od svých babiček.

Vyrobili nejen omlazující zázraky, ale svoji kosmetiku vyslali do světa i s výstižnými slogany. Navíc uspořádali sbírku brýlí pro Afriku a opravili venkovní hmyzí domeček. Ocet a citron nebo pomeranč, jednoduché přípravky, které pomohou vygruntovat vaši koupelnu nebo kuchyň a zcela nahradí prodávané chemické prostředky. I o tom nás přesvědčili v rámci své tvořivé dílny. Svoji šikovnost si studenti mohli vyzkoušet i při práci s dřevem, kdy frekventanti sekundy vytvářeli z latiček dřevěné bedýnky pro další využití. Septima se zabývala tvorbou krabiček z odpadového materiálu a děti z I. G se vrhly na úpravu venkovní třídy. Škola se tak stala inspirující, hravou dílnou, která studenty viditelně bavila.