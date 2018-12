Nová Paka - Sbírka medailí a diplomů v atriu novopacké Střední školy gastronomie a služeb se rozrostla o další cenné kovy.

Přivezly je ze Světového poháru kuchařů a cukrářů v Lucembursku talentované cukrářky. Letos uspěly v silné konkurenci 75 prezentovaných států z celého světa, zaskvěly se mezi Poláky, Němci, Francouzi, Italy ale i zručnými mistry z Tchajwanu. Z 49 soutěžních exponátů kategorie D2 Pastry Artistic (cukrářská artistika) vybojovala šikovná děvčata stříbro a bronz.

Aneta Růžková oslovila porotu s exponátem Prkna slavných muzikálů a přivezla do Nové Paky stříbrnou medaili. Její práce znázorňovala pět divadelních výjevů z muzikálů Tři mušketýři, Fantom opery, Kleopatra, Carmen a Ples upírů.

Bronzovou medailí se ověnčila Barbora Šimůnková za exponát Relax v bublinkách. Barbora zaujala s vtipným námětem koupající se žirafy ve vaně. Práce vznikla z modelovací hmoty za pomoci gelových barev.

„Porotci procházeli mezi jednotlivými exponáty a říkali nám své hodnocení. To bylo rozhodně poučné. U mé práce poukázali na drobnosti jako nepřesně vyspárované dlaždičky, naopak se jim líbili žirafí bačkůrky,“ dělí se s námi Barbora o své zážitky ze své první zahraniční prezentace. „Jinak to bylo super, zjistily jsme ale, že máme ještě co dohánět,“ říká nadšená třeťačka, okouzlená pracemi ostatních účastníků.

Martina Přenosilová a Aneta Růžková dále získaly diplom mezinárodní poroty za exponáty 100 let Československé republiky a Bájný svět Atlantida.

„Tímto úspěchem škola rozšířila počet medailí ze světových soutěží na šestnáct. Všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci,“ vzkazuje ředitel školy Petr Jaroš.

Poděkování patří i učitelkám odborného výcviku, především pak Elišce Hebké a Jitce Maškové, které děvčata na soutěž připravovaly.

Soutěžní práce si můžete prohlédnout v rámci vánočních trhů, které škola otevře ve středu a ve čtvrtek. Zajištěn je opět prodej výrobků a prací žáků školy, bohatá nabídka občerstvení, pestrý doprovodný program a také řada překvapení.