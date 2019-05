Přijímány jsou děti již od pěti let. Pro přihlášení k talentovým zkouškám je potřeba předem vyplnit elektronickou přihlášku, tu naleznete na webových stránkách školy.

Zájemci o hru na housle, violoncello, klavír, flétnu, saxonon, kytaru nebo bicí a zpěváci mohou svůj talent ukázat od pondělí do středy. Čtvrtek je vyhrazen těm, kteří by jednou rádi stáli na jevišti. Po celý týden se mohou do školy vypravit zájemci o studium výtvarného oboru.

Škola také nabízí několik kurzů pro dospělé a dokonce i skupinovou školičku pro nejmenší, kde se děti prostřednictvím her seznamují s rytmem, zpěvem a hudebními nástroji. Elektronickou přihlášku k talentovým zkouškám a všechny informace o nabízených oborech naleznete na www.zusnovapaka.cz.