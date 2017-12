Novopacká škola oslovila zastupitele, chce zvrátit návrh na splynutí škol

Nová Paka - Integrovaná střední škola v Nové Pace reaguje na návrh optimalizace škol, který má projednat 4. prosince zastupitelstvo kraje. Odmítá splynutí škol Nová Paka - Vrchlabí), chtěla by se stát nástupnickou školou.

Ilustrační foto.Foto: Míla Pour

Otevřený dopis zastupitelům Královéhradeckého kraje:

Vážení zastupitelé,

obracíme se na vás s žádostí o podporu ve věci nástupnické organizace Integrovaná střední škola Nová Paka při sloučení školy se SOŠ a SOU Vrchlabí. Odmítáme splynutí škol, které by znamenalo zrušení obou současných škol.

Podporujeme záměr Rady Královéhradeckého kraje vytvořit z obou škol jedno vzdělávací zařízení. Podle Programového prohlášení Rady KHK by jediným kritériem změny neměla být pouze ekonomika a velikost škol, ale především zlepšení kvality vzdělávání.

V obou školách proběhne úprava oborové nabídky. V ISŠ Nová Paka by měl být zrušen pouze jeden obor, ve kterém nyní studuje 10 žáků z celkového počtu 221, a v SOŠ a SOU Vrchlabí by mělo být zrušeno 8 oborů, ve kterých studuje přibližně 64 žáků ze 159. Teoretická výuka a část odborného výcviku ve vrchlabské střední škole probíhá v budově, za kterou KH kraj platí nájem.

Integrovaná střední škola nepožadovala v minulých letech žádné navýšení finančních prostředků, vždy postačil normativně přidělený rozpočet.

Integrovaná střední škola v Nové Pace se aktivně zapojuje do projektů (např. ROP, IROP, OP ŽP), a díky tomu se stala Centrem odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl s moderním vybavením (investice kraje ve výši 5 193 963 Kč). V letošním roce byla uvedena do provozu přístavba šaten (investice kraje 6 000 000 Kč).

O trvalém zlepšování kvality vzdělávání ve škole vypovídá nejen její materiální vybavení, ale také výsledky žáků u maturitních zkoušek, kde v porovnání s ostatními školami podobného zaměření dosahuje nadprůměrných výsledků (podle údajů Cermatu na webových stránkách novamaturita.cz).

Kromě toho se žáci školy každoročně zúčastňují odborných soutěží, např. Enersol a SOČ, kde opakovaně získávají v KH kraji čelní místa nejen žáci maturitních, ale také učebních oborů! Své práce také prezentují pravidelně od roku 2009 na akci StreTech ČVUT, pro které jsme partnerskou školou. Naši absolventi studují na vysokých školách technického zaměření, např. na FIM Univerzity Hradec Králové, FEI Univerzity Pardubice, FMI Technické univerzity Liberec a ČVUT Praha.

ISŠ Nová Paka spolupracuje s mnoha firmami, ať už elektrotechnického nebo strojního zaměření, např. partnerské firmy ENIKA Nová Paka, SQS Vláknová optika Nová Paka, Quittner & Schimek Nová Paka, ZPA Nová Paka, ČEZ, Suchánek & Walraven Čistá u Horek, ENGIE Services Jičín, RONAL CR Jičín, SECO Group Jičín, Deprag Lázně Bělohrad, Elektroinstalace Mihl Nová Paka, OEZ Letohrad, TMW Dvůr Králové n. Labem, ESH&F Production Studeňany a další. Pro tyto i další firmy v regionu je škola důležitým zdrojem pracovníků s odborným vzděláním. Kvalitu školy firmy ocenily v loňském roce udělením titulu Škola podporující řemesla pro KH kraj.

Sloučením obou středních škol vznikne ekonomicky silnější subjekt, který by měl překonat úbytek žáků způsobený propadem demografické křivky. Pokud se stane ISŠ Nová Paka nástupnickou organizací, pak by školy mohl provést sloučením současný ředitel ISŠ Nová Paka, Mgr. Zbyněk Hruška, jehož funkční období končí v roce 2019. Domníváme se, že svou dosavadní prací ve funkci ředitele školy prokázal manažerské kvality i zkušenosti, které jsou předpokladem pro úspěšné sloučení škol. Po sloučení by výuka ve Vrchlabí i v Nové Pace zůstala zachována, nová škola by měla přispět ke zlepšení odborného vzdělávání v obou městech.

Tento záměr také odpovídá původnímu návrhu odboru školství KÚ KHK, který byl s Mgr. Hruškou projednán. Sloučené školy by tak byly pod záštitou prosperující technické školy.

Pro žáky i širokou veřejnost by vaše kladné rozhodnutí bylo důkazem toho, že dlouhodobá cílevědomá práce ve vzdělávání se vyplatí a že vedení Královéhradeckého kraje rozvoj technického vzdělání skutečně podporuje.

Zaměstnanci Integrované střední školy Nová Paka