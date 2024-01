Projekt to byl náročný a bylo nutné se vypořádat s četnými komplikacemi, od covidu až po nenadálý únik podzemní vody na podzim 2022. Nové zařízení se však začátkem letošního roku povedlo uvést do provozu a od 16. ledna se zde léčí první pacienti. "Přestěhovali jsme 16. ledna a během týdne jsme obsadili všech 60 lůžek. Myslím, že až na jedno lůžko jsou obsazené všechny pokoje, takže jedeme opravdu naplno. První ohlasy jsou podle mě velmi dobré. Myslím, že jsou ldii i překvapení, protože ty technologie už jsou opravdu z jiného století, z jiné dimenze," uvedla Ferbrová.

Plánování a zahájení stavby rehabilitačního centra chtělo vedení lázní stihnout ještě před covidem. "To se nepodařilo, takže se ta léta příprav natáhla. A ta rok a půl dlouhá fáze kdy se to realizovalo, byla z mého pohledu tak rychlá, že teď jsme tak lehce vydechli a musím říct, že všichni trochu lapeme po dechu," řekla Deníku v den slavnostního otevření spolumajitelka lázní a ředitelka lékařského úseku Jitka Ferbrová.

Na neznalého pozorovatele působí rehabilitační technologie jako počítačové hry nebo oblíbené pohybové aktivity s herní konzolí připojenou k televizi. Během procvičování paží tak může pacient například bojovat proti nepřátelským letounům, na stroji pro nácvik stání a rovnováhy zase sjíždí jako tučňák po zasněženém svahu a chytá ryby. Právě tučňák se stal mezi pacienty i návštěvníky slavnostního otevření největší atrakcí. "Není to tak jednoduché, jak se ze země zdá," smála se jedna z návštěvnic, která stroj vyzkoušela a přenášením rovnováhy směrovala tučňáka k další rybě.

Kvůli novým technologiím bylo nutné proškolit fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další personál, zaměstnance ale lázně stále doplňují. "I ty zaměstnance to těší, protože pracují s něčím, co je baví, hned je to pestřejší," pochválila práci s novými technologiemi Ferbrová.

Technologie, kterými je rehabilitační centrum našlapané, nejsou podle ředitelky ničím nevídaným, ve větší či menší míře je využívají i další podobné ústavy. "Samozřejmě firmy vyvíjejí novější a novější a vždycky ten, kdo otevírá, má nejnovější modely a technologie, i když my nemáme zdaleka ty nejšpičkovější a nejdražší stroje," vysvětlila. Přesto se mezi nimi najde stroj, který zatím jinde v Česku nemají, automatické schody Triple Sense.

Spolu s nově otevřeným centrem nadále fungují i ostatní pracoviště a procedury lázní. "Teď se nadechneme a budeme pracovat na tom, abychom ten provoz dotáhli k dokonalosti a vyprecizovali detaily. A to stejně bude tak rok, možná dva trvat," dodala Ferbrová.