/FOTOGRAFIE/ Za přísných bezpečnostních podmínek odstartovala Valdická věznice projekt modernizace kotelen. Rozsáhlá rekonstrukce zahrnuje hlavní plynovou teplovodní kotelnu i parní kotelnu v prádelně. Nového vytápění se dočká zároveň také kulturní dům ve Valdicích, který spravuje Vězeňská služba ČR.

Výměna kotlů a čerpadel ušetří peníze, energii i životní prostředí. Věznice na ni získala dotaci od EU. | Foto: archiv valdické věznice

V budoucnu by měla modernizace pomoci věznici šetřit energii, životní prostředí i finance. Věznice na opravy využila dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Podle firmy ČEZ ENESA, která má stavbu na starost, by rekonstrukce měla být hotová do konce letošního září.