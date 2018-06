Nové hřiště se otevřelo veřejnosti

Hořice – Nové sportovní hřiště s umělým povrchem u hořické Základní školy Na Habru je otevřeno pro širokou veřejnost.

V červnu si zde můžete zasportovat ve všední dny od 16 do 20 hodin, o víkendech od 14 do 20 hodin. Během letních prázdnin počítejte s provozní dobou nového sportoviště denně od 14 do 20 hodin. Zájemci si mohou hřiště, které je ideální pro míčové hry, na šedesát minut rezervovat vždy den předem u správce. Hodinový pronájem mají děti do patnácti let zdarma, pro starší sportovce je určena cena sto korun. Maximální kapacita hřiště je pro patnáct osob. Celý projekt za více než jeden a půl milionu korun financovalo město Hořice ze svého rozpočtu.