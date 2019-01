Nová Paka – Packá radnice schválila pořádání farmářských trhů na Masarykově náměstí.

Konat se budou dvakrát v měsíci, a to ve středu. Oživit by měly zejména nabídku čerstvého ovoce, zeleniny a masných výrobků. „Je to myslím dobrý nápad, už jsem zvědavý, jak budou trhy vypadat,“ říká místní Vladimír Doubek.

Radnice už také vybrala firmu, která přebuduje podkroví městského úřadu. Po vnitřních úpravách vznikne na současné půdě archiv a spisovna pro potřeby městského úřadu. Zakázku za 1 mil. 392 tisíc korun získala firma Konstrukt Hradec Králové, která zahájí přestavbu 1. června a dokončí ji 31. srpna.



„Upravena bude i podlaha, instalována klimatizace. Součástí dodávky jsou regály na spisy,“ upřesňuje Monika Hanušová z odboru výstavby města.

Zvolen je i dodavatel stavby chodníku při komunikaci I/16 v úseku Studénka – Kumburský Újezd. Jde již o třetí etapu. V první fázi vznikl v roce 2006 chodník z Nové Paky směrem k provozovně Fabl na Vlkov za 2 miliony 714 tisíc korun. Instalováno bylo veřejné osvětlení a nasvícen přechod pro chodce přes silnici I/16 za 807 tisíc korun.



V roce 2007 pokračovala stavba od firmy Fabl až po křižovatku do obce Studénka. Včetně veřejného osvětlení stála zakázka 2 miliony 894 tisíc korun.

„Chodník využívám, procházíme se tu s pejskem. Jdeme zadem z Paky na Studénku a podél šestnáctky se vracíme zpět do města. Myslím, že to byla rozumná investice,“ domnívá se paní Jana z Nové Paky. Třetí část dlážděné stezky pro chodce bude stát téměř tři miliony korun a dodavatelem je Dlažba Vysoké Mýto. Smlouva o dílo s vítězem tendru bude uzavřena poté, co radnice získá státní dotaci. Jinak zakázku nespustí. Obdobně bude radnice postupovat i v případě osmé etapy regenerace sídliště Studénka. Dodavatel díla je zvolen, ale smlouva s ním bude uzavřena až tehdy, pokud Nová Paka získá státní dotaci.