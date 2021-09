DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Kolem vlakové dopravy v Královéhradeckém kraji to poslední dny žije. Den železnice oslavil hejtman Martin Červíček a zástupci společnosti České dráhy podpisem smlouvy o zajištění veřejné drážní dopravy na dalších deset let, minulý týden navíc Správa železnic vybrala zhotovitele nového projektu výhybny v Bartoušově na Jičínsku. Ta výrazně urychlí dopravu na trati z Jičína do Nymburku, vlaky tak ušetří oproti stávajícímu času 10 až 13 minut a zkrátí se také doba čekání ve stanici Kopidlno. Právě tam se ale proti vlakové dopravě obrací řada místních. Při poslední změně jízdních řádů totiž kraj proškrtal spoje mezi Kopidlnem a Jičínem. Vlakoví cestující se tak večer nemají jak dostat domů.

Vlaky mezi Nymburkem a Jičínem čekají na stanici Kopidlno desítky minut. Dopravu urychlí nová výhybna. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Na nádraží v Kopidlně stojí a čeká červená mašina Českých drah. Spoj zajišťující dopravu na trati z Nymburka do Jičína zde totiž vždy desítky minut vyčkává příjezdu vlaku z opačného směru. Nově plánovaná výhybna v Bartoušově by měla tomuto čekání učinit přítrž. "Hlavním cílem stavby je zřízení nové konfigurace kolejiště a příslušného zařízení a technologie. To umožní křižování vlaků osobní dopravy v dosavadní dopravně Bartoušov, která bude přestavěna na výhybnu," uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Vznikne také nové nástupiště ve směru na Jičín, dopravu nahradí nová zastávka s názvem Žitětín.