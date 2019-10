Ohrazení poblíž hlavního vjezdu do areálu jičínské nemocnice signalizuje zahájení plánované stavby nové vrátnice včetně lékárny a úpravy vjezdu. Zakázku kraje zrealizuje společnost HSF Systém SK, s. za 43 milionů s DPH.

Hlavním důvodem investice je problematický vjezd a výjezd do samotného areálu špitálu. Není ani dostatečně široký pro hasičské a sanitní vozy.

Úprava spočívá v rozšíření dvou stávajících pruhů, jejich oddělení ostrůvkem, opatření vjezdu závorami, které budou ovládány automaticky nebo manuálně z vrátnice. Novinkou pak bude placení parkovného. V prostoru vjezdu bude automatická pokladna parkovacího systému. Dalších pět manuálních bude v areálu nemocnice. Taxy zatím nejsou stanoveny, ale první půlhodina stání má být zdarma.

V plánu je také úprava zadního vjezdu pro rychlý příjezd požárních aut. Zásahu se dočká i zděné oplocení, ke kterému vrátnice přiléhá.

Průběh prací

V první fázi dojde k demolici vrátnice a vybudování náhradních prostor, a to do poloviny listopadu. Poté dodavatel zahájí stavbu nové budovy, jejíž součástí je lékárna. Ta bude mít dvě výdejní místa – jedno pro nemocnici a jedno pro veřejnost. Bude blíže k vrátnici a bude přístupné jak z areálu nemocnice, tak z ulice.

Pacienti se tak dočkají značného komfortu, kdy si potřebné léky vyzvednou přímo při odchodu od lékaře v areálu nemocnice.

Jak potvrdil ředitel špitálu Tomáš Sláma, současná Lékárna U brány zůstane i nadále v provozu.

„Dokončení stavebních prací a předání do zkušebního provozu má být do poloviny října 2020,“ uvedla k realizaci projektu tisková mluvčí kraje Sylvie Velčovská.

Ředitelství jičínské nemocnice věří ve sliby politiků a očekává, že na akci naváže přestavba bývalé interny v multifunkční pavilon. Investice se plánuje už deset let a pro nemocnici je nezbytností. Přesunout by se do něho měla například dialýza, laboratoře atd.