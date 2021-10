Obavy z průjezdu těžkých aut malými obcemi směrem na Úlibice nejsou neopodstatněné. V minulosti měli v Soběrazi, Radimi, ale i ve Studeňanech s kamiony problémy. Na úzkých komunikacích se s nimi stěží vyhnou osobní auta, natož když se měly vyhnout dva kamiony navzájem. v důsledku podobných pokusů byly silnice poničené a na rozdrolených krajnicích docházelo k dopravním nehodám. I proto byli místní nadšení z rekonstrukce, která začala v polovině letošního léta. "S výstavbou jsme byli spokojení. Ani místní si nestěžovali na omezení, vše proběhlo skvěle, hlavně díky zhotoviteli, firmě M-silnice," uvedl starosta.

Podle starosty Hrabce jednali s Ředitelstvím silnic a dálnic a s vedením Královéhradeckého kraje o zákazu průjezdu aut nad 12 tun. Do projektu rekonstrukce se ale umístění zákazových značek nedostalo. "Doufali jsme, že to zvládneme najednou. To se ale nestalo a tak jsem spolu se starostkami Železnice a Radimi a se starostou Dřevěnice inicioval další jednání," řekl Hrabec. Společně po konzultaci s ŘSD a hejtmanem Martinem Červíčkem sepsali a podepsali žádost, kterou poslali ke schválení na jičínský dopravní odbor.

Žádost podle pokynů a rad sepsala starostka Železnice Dana Kracíková. "Domluvili jsme se se tak s ostatními starosty. Silnice je nová, ale pokud by tam zase začaly jezdit kamiony, zničily by ji a mohlo by se opravovat znovu. Musíme si pomáhat navzájem a podpořit dobrou věc," vysvětlila Kracíková. Podepsaný dokument doputoval na městský úřad ještě před otevřením úseku silnice mezi Radimí a Soběrazí. Práce skončili v září a po nové asfaltce se momentálně už několik dní prohánějí auta. "Zatím jsem žádný kamion neviděl. Provoz byl teď kvůli uzávěrce Lomnice omezen, tak uvidíme, jestli si navyknou jezdit po novém obchvatu a Soběrazi se vyhnou," uvedl Hrabec.

Obchvat mezi Valdicemi a Robousy vzniknul právě proto, aby ulevil od frekventované nákladní dopravy nejen centru Jičína, ale také malým obcím, přes které si řidiči krátily cestu na státní silnici I/16 do Úlibic. Podle vedoucího jičínského Odboru dopravy Martina Duczynského je ale v současné době ještě brzy na to posuzovat, jestli se díky obchvatu podaří zátěž na vesnice zmírnit. "Umístění zákazových značek se nebráníme. Obavy, které ze strany vedení obcí panují, chápu, vzhledem ke zkušenosti určitě mohou být opodstatněné. Jakákoliv změna dopravního znační je ale poměrně náročný proces. Zvlášť když nevíme, jestli bude potřeba," vysvětlil.

Podle Duczynského je potřeba počkat, jak se situace vyvine po úplném otevření trasy z Lomnice na Jičín. "Nenapadá mě moc důvodů, proč by řidič kamionu chtěl jezdit přes vesnice, když může pohodlně jet po obchvatu. Snad jen nějaké mýtné poplatky, které jsou u Úlibic. Nyní musíme počkat, jak se k umístění zákazu vyjádří policie," doplnil. Schvalovací proces týkající se změny dopravního značení ale není jednoduchá záležitost a potáhne se ještě několik měsíců.

Zákaz vjezdu nákladních aut by se navíc mohl setkat s nesouhlasem části obyvatel obcí. "V oblasti je hodně zemědělských družstev, řada lidí také potřebuje například závozy uhlí. Když bychom zakázali vjezd nákladních aut, zakážeme to pro všechny, na což se navážou další problémy. I proto se schvalování může protáhnout. Neradi bychom místním zkomplikovali průjezd nákladní dopravy, na které jsou závislí, pokud by kamiony ani neměly tendenci po silnici jezdit," doplnil Duczynski.

Na výsledky jednání si tedy bude muset vedení obcí počkat. Podle Duczynského si ale rozhodně nikdo nepřeje, aby se situace vrátila do stavu, v jakém byla ještě před půl rokem. "Jeden pán v Radimi počítal, kolik náklaďáků projelo obcí za den. Jezdily prý v návalech, nejvíce ráno a odpoledne. Denně to mohlo být okolo 150 aut," doplnil Antonín Hrabec.