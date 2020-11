/FOTOGALERIE/ Skiareál Máchovka se v Nové Pace těší nejen oblibě místních nadšenců, ale lyžařů z celého Jičínska i zanícených chalupářů.

Novopacký zimní sportovní areál je připraven na sezonu. Lyžařské tratě už čekají na přísun umělého sněhu, zimní stadion na uvolnění epidemiologických opatření. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

„Než jezdit na hory, to raději zajedeme do Nové Paky, máme to z chalupy pět kilometrů a je to tam super. O cenách nemluvě,“ říká Petr z Prahy, který si tu lyžovačky užívá pravidelně i s dcerami. Možností je tu spousty. Hned u sjezdovky je okruh pro běžkaře. Když vás přestane bavit lyžování, můžete si ve vedlejší hale užít veřejného bruslení. A když si tělo žádá odpočinek, můžete vyrazit na procházku do okolního lesa.