Bohdan Čančík, zřizovatel školy Brána a pastor Sboru Jednoty bratrské v Nové Pace, připomíná, že v roce 2017 si kvůli urychlení dokončení stavby školy zapůjčili bezúročně 4,4 milionu korun. V současné době mají splaceno už 1,37 milionu korun.

Před rokem zakoupili přístroj, který měří obsah oxidu uhličitého v ovzduší. Při zkušebním měření je zaskočilo, jak rychle obsah CO2 stoupá a jak je potřeba větrat, aby byl vzduch kvalitní. Rádi by přistoupili k realizaci vzduchotechniky s rekuperací tepla do tříd. To plánovali už před dokončením školy, ale nechtěli zvyšovat náklady a oddalovat kolaudaci.

„Teď už máme podanou dotační žádost a pokud bude schválena, tak musíme nastřádat asi 340 tisíc korun, abychom mohli celou akci realizovat,“ dodal Čančík.