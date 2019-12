Jako každý rok přijede Betlémské světlo vlakem do Staré Paky, odkud bude skauty rozvezeno po okolí.

Betlémské světlo ve Staré Pace. | Foto: Roman Pokorný

Novopačtí skauti letos se světlem navštíví packý Domov seniorů (mezi 14:00 - 17:00) a v 17 hodin půjdou do kostela sv. Mikuláše na mši. Betlémské světlo zde poté bude k dispozici do Štědrého dne. Na Štědrý den bude světlo také ve skautské klubovně, a to v čase od 10 do 12 hodin.