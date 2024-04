„Velmi se mi tady líbí. Uvidíme, jak to ještě vylepší doplňky, které tu přibydou, například informační cedulky, ale jinak je to krásné. Nejvíc mne zaujal vodopád a jezírko, které tady vytváří klid a místo k relaxaci, syna zase rýžoviště. Těšili jsme se na to, až to bude hotové, chodili jsme vedle na skluzavku a pozorovali, jak paleopark vyrůstá. Očekávání to rozhodně splnilo,“ ohodnotila Ivana Tryznová z Nové Paky.

„Měří 1 451 metrů a na cestě po stopách krytolebce Huga je přes třicet informačních tabulí, jejichž prostřednictvím mohou děti vyplňovat pracovní listy. Na konci je čekají omalovánky a pamětní list od novopacké výtvarnice Káti Krausové,“ upřesnila Iveta Mečířová, ředitelka novopackého muzea, jehož je Paleopark Balka součástí.

Lidé se mohou do paleontologického parku opět vypravit již ve sváteční středu 1. května a o květnových víkendech od 9 do 16 hodin. Otevřeno bude i ve svátek 8. května.

Paleontologem na vlastní kůži

Do Podlevína vyrazil i Jakub Marek z Nové Paky, který s sebou vzal v kočárku malého syna. Podle svých slov je rád, že ve městě vzniklo zajímavé místo, kam se může s potomkem vracet.

„Je to krásné. Jsem zvědavý, jak se to tady ještě dodělá. O paleoparku jsem se dozvěděl v práci, protože naše firma tady dělala osvětlení. Líbí se mi třeba jezírka, kde se voda vrací zpět nahoru, je hezké, že si tady člověk může zahrát na paleontologa,“ popsal dojmy Jakub Marek.

Do června v areálu přibydou interaktivní prvky, cedule s QR kódy či piktogramy. Připraveny budou aktivity související s geologií a paleontologií. Lidé budou moci sami objevovat zkameněliny, rýžovat granáty nebo složit kostru pravěkého tvora. Otevřeno bude každý den kromě pondělí, o letních prázdninách denně od 9 do 17 hodin. Od září také začnou programy pro školy.

„Je potřeba to krásné prostředí ještě oživit a doplnit o aktivity pro školy a rodiny s dětmi, aby tam našly zábavné a poučné činnosti, kvůli kterým se to celé do velké míry dělalo. Řešíme ještě také technické detaily. Nejnáročnější na projektu byl vodní prvek, tedy umělé koryto s jezírky, kde jsme řešili úniky vody,“ uvedl starosta Nové Paky Pavel Bouchner.

V plánu je i cyklostezka

Ústředním objektem paleoparku je budova návštěvnického centra, jehož součástí je diorama, interpretační středisko geoparku, pracovna pro děti či sociální zázemí. Výrazným prvkem je přírodní biotop a vodní nádrž. Areál se budoval dva roky, plánovat se však začal mnohem dříve.

„Projekt vznikl v roce 2015 a v roce 2019 se podařilo získat dotaci. Inspirovali jsme se v Geoparku v Říčanech u Prahy. Náš paleopark je ojedinělý umístěním i stavbou a navíc samozřejmě geologickým bohatstvím Novopacka,“ doplnila Iveta Mečířová.

Původně se měl paleopark za 23 milionů korun, z nichž část zaplatilo město a část šla z dotace, otevřít do konce minulého roku

„Byla to dlouhá cesta, do které se promítly stavební a provozní problémy, a ke kterým přispěla i doba po covidu a válka na Ukrajině. Protáhlo se to, ale nyní už je stavebně všechno hotové a zbývá už jen dopracovat některé detaily,“ konstatoval Pavel Bouchner, který očekává, že Paleopark Balka a naučná stezka přitáhne do Nové Paky další návštěvníky a v budoucnu by se mohl stát zastávkou na cyklistické stezce.

„Do budoucna řešíme propojení trasy, která by mohla vést směrem na Levínskou Olešnici a Studenec, případně na Vrchlabí a do Libereckého kraje.“